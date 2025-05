EQS-News: Valuufy, Inc / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Japanisches Nachhaltigkeits-Startup Valuufy mit deutschem Mitgründer gewinnt führenden US-Technologiekonzern als Kunden



09.05.2025 / 15:30 CET/CEST

Japanisches Nachhaltigkeits-Startup Valuufy mit deutschem Mitgründer gewinnt führenden US-Technologiekonzern als Kunden Kyoto-Unternehmen liefert strategische Umwelt-Nachhaltigkeitsanalyse für einen der "Magnificent Seven" KYOTO, Japan, May 9, 2025 - (ACN Newswire) - Valuufy, ein in Kyoto ansässiges Unternehmen für Nachhaltigkeitsbewertung, hat die Zusammenarbeit mit einem der "Magnificent Seven" US-Technologiekonzerne bekannt gegeben. Dies unterstreicht die wachsende internationale Anerkennung des erst im Juni 2024 gegründeten Startups. Umfassende Umweltanalyse mit innovativem Bewertungssystem Das Projekt setzt den ValuuCompass ein, um Wertschöpfung und Auswirkungen im Umweltbereich ("Natur") zu messen - einer von sieben Stakeholdern im ganzheitlichen Bewertungsmodell. Die Analyse wird diesen Monat abgeschlossen sein und liefert dem Kunden konkrete Erkenntnisse zur strategischen Weiterentwicklung seiner Nachhaltigkeitsleistung. "Dieser Auftrag validiert unseren Ansatz, Nachhaltigkeit als strategischen Wertschöpfungsfaktor zu betrachten", erklärt Marco Köder, deutscher Mitgründer und CMO von Valuufy. "Mit ValuuCompass bieten wir auch deutschen Unternehmen den entscheidenden Vorteil, Nachhaltigkeitsleistung präzise zu messen und in messbare Geschäftswerte zu übersetzen." Präzision und Transparenz als entscheidende Faktoren "Bei der Berücksichtigung von Umwelt- und sozialen Faktoren bestehen in aktuellen Nachhaltigkeits-Bewertungsverfahren erhebliche Lücken. Wir schätzen Valuufys systematischen Ansatz, der zu konkreten, datengestützten Erkenntnissen führt", so ein Vertreter des Technologiekonzerns. "Was ValuuCompass auszeichnet, ist sein beispielloses Detailniveau und seine methodische Präzision", erläutert Dr. Philip Sugai, Forschungsdirektor bei Valuufy. "Im Gegensatz zu aktuellen Frameworks, die breite Nachhaltigkeitsthemen bieten, haben wir spezifische, messbare Teilziele für jedes Ziel entwickelt. Dieser granulare Ansatz ermöglicht etwas, das mit bestehenden Frameworks weitgehend unerreichbar war - echtes Benchmarking zwischen Unternehmen und Branchen." "Traditionelle ESG-Frameworks schauen hauptsächlich zurück auf das, was Unternehmen bereits berichtet haben", führt Sugai fort. "Unsere Arbeit konzentriert sich auf die Zukunft und auf das, was für Führungskräfte am wichtigsten ist - konkrete Chancen zur Wertschöpfung und Risikominderung im gesamten Stakeholder-Ökosystem zu identifizieren. Für Technologieunternehmen mit komplexen globalen Wertschöpfungsketten ist diese Perspektive besonders wertvoll." Nachhaltigkeitsstrategie als Marktdifferenzierung "Die Unternehmen, die die Märkte von morgen anführen werden, verstehen, dass Nachhaltigkeit nicht von der Geschäftsstrategie getrennt ist - sie steht im Mittelpunkt", ergänzt Kyle Barnes, CEO von Valuufy. "Dieser Wandel von Compliance zu Wertschöpfung unterscheidet Marktführer von Nachzüglern." Das ValuuCompass-System basiert auf mehr als zehn Jahren akademischer Forschung, inklusive langjähriger Arbeiten am Value Research Center der Doshisha Universität, und transformiert über 1.200 Einzelmessungen aus 45 globalen Frameworks in eine präzise, handlungsorientierte Methodik. Deutsch-japanische Expertise als Brückenbauer Köder, einer der Mitgründer von Valuufy, ist Soziologe und Marketing-Stratege mit über 25 Jahren Erfahrung. Seit 2001 in Japan ansässig, verbindet er einzigartige Einblicke in beide Geschäftskulturen. Als ehemaliger Digital Business Director bei J. Walter Thompson und Co-Autor des Fachbuchs 'The Six Immutable Laws of Mobile Business' hat er bereits 2010 die Bedeutung vernetzter Geschäftsökosysteme herausgearbeitet. Über Valuufy Valuufy transformiert, wie Organisationen nachhaltige Werte messen und schaffen. Das 2024 in Kyoto, Japan, gegründete Unternehmen bietet mit dem ValuuCompass-System einen umfassenden Ansatz zur Bewertung von sieben Stakeholder-Dimensionen - vom Unternehmen selbst über Mitarbeiter, Kunden und Partner bis hin zu Aktionären, Gesellschaft und Umwelt. Unter der Leitung eines internationalen Teams aus Deutschland, Japan, Schweden und den USA hilft Valuufy Unternehmen dabei, versteckte Risiken zu identifizieren, neue Wachstumschancen zu entdecken und messbaren Mehrwert durch Nachhaltigkeit zu schaffen. Weitere Informationen: www.valuufy.com . Kontakt für deutschsprachige Medien:

Marco Köder

Mitgründer & CMO, Valuufy

news@valuufy.com Folgen Sie Valuufy auf LinkedIn für aktuelle Einblicke in nachhaltige Wertschöpfung: https://www.linkedin.com/company/valuufy



