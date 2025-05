München (ots) -Anlässlich des Apothekertags betont die CSU-Landtagsfraktion ihre klare Haltung: Die Apotheke vor Ort ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesundheitsversorgung. Mit der Umsetzung zentraler Forderungen aus der CSU-Resolution zum Schutz der Apotheken im neuen Koalitionsvertrag wurden auf Bundesebene wichtige Weichen gestellt, um die wohnortnahe Versorgung der Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu sichern. Die CSU-Landtagsfraktion sieht sich in ihrem Einsatz für eine starke, patientennahe Gesundheitsversorgung bestätigt und wird auch künftig konsequent für die Belange der Vor-Ort-Apotheken eintreten.Der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek, der selbst in der Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege mitverhandelt hat, freut sich, dass die Ergebnisse in den Koalitionsvertrag Eingang gefunden haben und hofft auf schnelle Umsetzung: "Wir freuen uns, dass viele unserer langjährigen Forderungen - insbesondere die Anhebung der Apothekenvergütung sowie Maßnahmen zum Bürokratieabbau und die Weiterentwicklung des Apothekerberufs zu einem Heilberuf - im Koalitionsvertrag berücksichtigt wurden. Es ist ein starkes Signal für die Apothekenlandschaft in Bayern und ganz Deutschland. Die Apotheke ist neben dem Hausarzt die erste und wichtigste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten. Auch nachts und an Feiertagen sichern sie die Versorgung mit lebenswichtigen Arzneimitteln. Diese Leistung verdient nicht nur Anerkennung, sondern auch verlässliche politische Rahmenbedingungen."Auch Carolina Trautner, Mitglied für die CSU-Fraktion im Gesundheitsausschuss und selbst Apothekerin, unterstreicht die Bedeutung der politischen Maßnahmen: "Die wirtschaftliche Situation vieler Apotheken war in den vergangenen Jahren zunehmend angespannt. Steigende Kosten bei Personal, Mieten und Energie, kombiniert mit einer seit über zehn Jahren nicht angepassten Vergütung, haben zahlreiche Betriebe unter massiven Druck gesetzt. Denn: Die Apotheken vor Ort bieten nicht nur Medikamente, sondern auch eine hochqualifizierte und vertrauensvolle Beratung. Sie sind ein zentraler Pfeiler unseres Gesundheitswesens. Mit den nun beschlossenen Maßnahmen zur Entbürokratisierung und finanziellen Stärkung senden wir ein klares Bekenntnis: Wir wollen die flächendeckende Versorgung sichern, den Apothekerinnen und Apothekern die Arbeit erleichtern und die Patientensicherheit stärken, indem wir die Vorgaben für Versandhandels- und Vor-Ort-Apotheken angleichen."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6030530