Erster Handelsdeal von Trump

USA und Großbritannien einigen sich auf ein gemeinsames Handelsabkommen.



Laut der gestrigen Ankündigung von US-Präsident Trump haben sich die beiden Länder auf einen Handelspakt geeinigt. Es ist der erste Handelsdeal der Trump-Administration mit einem wichtigen Handelspartner seit den am "Liberation Day" Anfang April verkündeten reziproken Zöllen. Damals wurden die meisten Importe aus Großbritannien mit einem Einfuhrzoll von 10 Prozent belegt. Eine Ausnahme bestand bei Stahl und Aluminium sowie bei Autos und Autoteilen. Diese Güter waren im Rahmen einer separaten Ankündigung bereits mit einem Zollsatz von 25 Prozent belegt worden. Da vor allem die britische Automobilindustrie auf Importe in die USA angewiesen ist, war eine Reduktion bei Zöllen auf Autos eine große Hoffnung Großbritanniens. Tatsächlich sollen die Autoabgaben nach britischen Angaben im Rahmen des Abkommens von 27,5 auf 10 Prozent gesenkt, sowie die Zölle auf Stahl und Aluminium vollständig ausgesetzt werden. Im Gegenzug würde Großbritannien seine Zölle auf US-Importe von 5,1 auf 1,8 Prozent senken und den Zugang für amerikanische Waren erleichtern. Bereits vor dem Handelsdeal hatten die beiden Länder eine relativ ausgeglichene Handelsbilanz. So exportierte Großbritannien 2024 Waren im Wert von 69,7 Milliarden Euro in die USA und importierte Waren im Wert von 57,1 Milliarden Euro. Der amerikanische Markt reagierte positiv auf die Nachricht. Der S&P 500® stieg gestern um etwa 0,58 Prozent auf 5,663.94 Punkte.









Quelle: HSBC