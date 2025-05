Chemnitz/Bonn (ots) -Jan van Aken (Die Linke) sieht die Einbindung der neuen Mitglieder als wichtige Aufgabe für seine Partei. Der Bundesvorsitzende der Linken sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix am Rande des Bundesparteitags in Chemnitz: "Unsere Aufgabe ist es jetzt diese ganzen jungen Leute, die eingetreten sind, die auch aktiv sein wollen, auch wirklich an die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, wir machen jetzt eine Mietenkampagne. Ihr könnt bei euch im Dorf dafür sorgen, dass die kommunale Wohnungsbaugesellschaft die Mieten senkt. Ihr könnt dafür sorgen, dass Mietwucher besser verfolgt wird. Das heißt, richtig Aktivitäten auf die Straße bringen." Schon wenige Tage nach der Bundestagswahl seien die Ersten bereits wieder an Haustüren gegangen und hätten mit den Leuten gesprochen, wo eigentlich der Schuh drücke. Daraus leite die Partei dann ihre Aktivitäten ab.Auf dem Bundesparteitag in Chemnitz solle zudem ein Programmprozess eingeleitet werden, um 2027 ein neues Parteiprogramm vorzustellen, erklärte Jan van Aken. "Die wirklich tiefen innerlichen Debatten laufen in den nächsten zwei Jahren." Noch in diesem Jahr beginne eine Programmkommission damit, einige Themen aus dem jetzigen Grundsatzprogramm aufzumachen.Das ganze Interview sehen Sie hier:https://phoenix.de/s/aHcPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6030537