Mainz (ots) -Ab sofort stehen in Web und App des ZDF drei spannende Meer Crime-Filme aus der Reportagereihe "planet e." zum Streamen bereit. Gedreht wurde an Orten, an denen Kameras nicht gerne gesehen sind. Der Film "Wale - geliebt und gejagt" zeigt norwegische Walfänger auf ihrer Jagd. "Delfine - die illegale Jagd" gibt Einblicke in die illegale Delfinjagd in Ghana. Die Reportage "Blutige Flossen - das stille Sterben der Haie" zeigt unter anderem, welche Bedrohung der Haifang für das maritime Ökosystem darstellt.Zwei der Dokus werden noch im ZDF ausgestrahlt: "Delfine - die illegale Jagd" am Sonntag, 11. Mai 2025, 15.45 Uhr, und "Blutige Flossen - das stille Sterben der Haie" am Sonntag, 18. Mai 2025, 15.45 Uhr.Die Filmemacher Michael Nieberg und Pierre Nyga berichten über die zum Teil illegale Jagd auf Wale, Delfine und Haie. Die Recherchen führen unter anderem nach Norwegen. Auf einem Walfänger am Nordkap erhält das Filmteam um Michael Nieberg exklusive Einblicke und wird Zeuge, dass die Fischer weitgehend unbehelligt vorgehen können - obwohl Walfang weltweit geächtet ist. In Ghana trifft Nieberg Fischer, die über ihre illegalen Delfinfänge sprechen. Auf den öffentlichen Märkten wird das Fleisch nicht frei verkauft, wer aber genau nachfragt, wird in Lagerhallen geführt, in denen die Kühltruhen gut gefüllt sind.Auch der Handel mit Haien ist ein lukratives Geschäft. Den größten Umsatz mit Haifleisch und -flossen auf europäischem Boden machen Fischereiunternehmen in Vigo, einem Standort der Fischereiindustrie an der spanischen Atlantikküste. Filmemacher Pierre Nyga spricht u. a. mit dem Meeresbiologen Lukas Müller, der auf dem Fischmarkt mehrere Tonnen Haifleisch findet, vor allem Jungtiere, die noch nicht ihre Geschlechtsreife erreicht haben. Viele Arten sind vom Aussterben bedroht. Die "planet e."-Reportage macht deutlich: Die Auswirkungen des Haifangs auf das maritime Ökosystem sind gewaltig.Alle Filme werden mit Untertiteln angeboten.