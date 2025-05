© Foto: Beata Zawrzel - picture alliance

Der Social-Media-Plattformbetreiber Pinterest hat am Donnerstagabend ein sehr starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Die Aktie kann daraufhin über 15 Prozent zulegen.Meta Platforms konnte Anlegerinnen und Anleger bereits in der vergangenen Woche mit zufriedenstellenden Quartalszahlen überzeugen. Umsatz- und Gewinnwachstum sind weiter hoch und fielen über den Erwartungen aus, allerdings verhinderten die noch immer hohen Investitionskosten auch für die umstrittene Realty-Labs-Sparte höhere Kursgewinne in der Aktie, die sich in Redaktion auf den Ergebnisbericht um 4,2 Prozent steigern konnte. Wirkliche Begeisterung zu entfachen weiß vor dem Wochenende hingegen Mitbewerber Pinterest. Der hat am …