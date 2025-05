Monument Re Limited ("Monument") gibt heute bekannt, dass es ein bestehendes Rückversicherungsportfolio im Wert von 1,4 Mrd. Euro, bestehend aus Renten- und anderen Lebensversicherungsverbindlichkeiten, die im Rahmen der Greycastle-Transaktion im Jahr 2020 erworben wurden, an RGA Americas Reinsurance Company, Ltd. ("RGA") überträgt. Durch diese Transaktion werden Kapitalressourcen freigesetzt, die Monument für seine Kernstrategie der Konsolidierung auf den europäischen Lebensversicherungsmärkten einsetzen wird. Die Transaktion wurde am 2. Mai 2025 nach Zustimmung der Vorstände von Monument und RGA und nach Erhalt der Unbedenklichkeitserklärung der Bermuda Monetary Authority abgeschlossen.

Monument hat in den letzten Monaten wichtige Schritte unternommen, um seine Geschäftstätigkeit zu stärken, indem es seine europäischen Konzernfunktionen in Dublin konsolidiert und sich an das kürzlich verschärfte Regulierungssystem in Bermuda angepasst hat. Mit seiner starken Finanzlage und den erstklassigen Kompetenzen innerhalb der Gruppe ist Monument weiterhin ideal positioniert, um auf seinen bisherigen Erfolgen aufzubauen, seine Präsenz in Europa auszubauen und der europäischen Lebensversicherungsbranche bewährte operative, Kapital- und Risikolösungen anzubieten.

Carlo Elsinghorst, CEO der Monument Re Group, sagte zur Übertragung des Portfolios an RGA:

"RGA verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz in der Branche und ist ideal positioniert, um dieses Geschäft zu übernehmen. Wir haben in den letzten Monaten sehr gut mit dem RGA-Team zusammengearbeitet und eine solide Beziehung aufgebaut, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt sowie der gemeinsamen Wertschätzung unserer jeweiligen Stärken basiert. Wir konzentrieren uns nun darauf, einen reibungslosen Übergangsprozess zum Wohle der Versicherungsnehmer sicherzustellen.

Monument verfügt weiterhin über eine sehr starke Solvabilitätsposition, und die durch diese Transaktion gewonnene größere finanzielle Flexibilität wird zusammen mit der kürzlich erfolgten Rationalisierung der konzernweiten Supportfunktionen unsere Fähigkeit verbessern, unsere marktführenden, lösungsorientierten Transaktionskompetenzen zu nutzen.

Wir freuen uns darauf, unser Versprechen gegenüber den europäischen Lebensversicherungsmärkten weiterhin einzulösen: ein vertrauenswürdiger Konsolidierer, der maßgeschneiderte Lösungen für reale Bedürfnisse bietet. Wir sind gespannt auf die Chancen, die vor uns liegen."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Monument Re Group bei dieser Transaktion und die Zusammenarbeit mit ihrem Team", sagte Emma Ferris, Senior Vice President, Managing Director, RGA UK Ireland. "Diese Transaktion unterstreicht die Fähigkeit von RGA, bedeutende bestehende Chancen zu nutzen und innovative Lösungen für die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden anzubieten."

Citi und Fenchurch Advisory fungierten bei der Transaktion als Finanzberater für Monument.

Hinweis für Redakteure: Die Bedingungen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Monument Re Limited ist ein Lebensrückversicherer und Versicherungsholdingunternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Akquisition kapitalintensiver europäischer Portfolios. Monument Re ist in Bermuda ansässig, das wie die Schweiz Anforderungen unterliegt, die mit Solvency II in Europa vergleichbar sind. Die Monument Re Group ist außerdem über Tochtergesellschaften in Belgien, Irland, auf der Isle of Man und in Luxemburg tätig und unterhält Niederlassungen in Spanien, Italien, Deutschland und Singapur. Jede Einheit unterliegt den lokalen Vorschriften, und Monument unterliegt der Aufsicht über Versicherungsgruppen durch die Bermuda Monetary Authority.

