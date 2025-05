TORONTO, 9. Mai 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) meldete heute den Abschluss eines Überbrückungskredits in Höhe von 20 Millionen USD, der von Ber Tov Capital Corporation ("BT Capital") bereitgestellt wurde und am 9. Mai 2025 unterzeichnet wurde. Die Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, sein Nickelsulfid- Vorzeigeprojekt Crawford voranzutreiben und das bestehende Darlehen mit Auramet International, Inc. ("Auramet") abzuzahlen.

"Wir freuen uns, dass BT Capital, ein langjähriger Teilnehmer an unseren Finanzierungen, dieses Überbrückungsdarlehen in Höhe von 20 Millionen USD bereitgestellt hat, das uns in die Lage versetzt, das Nickelsulfidprojekt Crawford weiter voranzutreiben und bis Ende 2025 eine Bauentscheidung zu treffen", sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. "Wir gehen auch davon aus, dass wir die bereits angekündigte Investition in Höhe von 20 Millionen CAD in Form einer Wandelanleihe mit der Taykwa Tagamou Nation in der Woche vom 12.Mai 2025 abschließen werden."

Darlehensbedingungen

Das Darlehen wurde von der BT Strategic Mineral Assets LP gewährt, deren Ankerinvestor Baronet Capital ist. Es ist am 9. Februar 2026 fällig, wird mit 1,00 % pro Monat verzinst und beinhaltet eine Bearbeitungsgebühr von 2,5 %. Als Teil der Transaktion erhielt BT Strategic Mineral Assets LP 5.000.000 Warrants mit einjähriger Laufzeit, die zu 0,94 $ ausübbar sind. Diese Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen

Dieses besicherte Darlehen enthält die für eine Transaktion dieser Art üblichen positiven und negativen Auflagen und unterliegt noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (eine bedingte Genehmigung wurde bereits erteilt). Die Sicherheiten umfassen das gesamte Privateigentum und Immobilien. Die Erlöse werden zur Rückzahlung des verbleibenden Darlehens von Auramet und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

Unternehmensupdate: Erwerb von Liegenschaften

Im Rahmen seiner regionalen Konsolidierungsstrategie im Gebiet Timmins hat Canada Nickel eine 100%ige Beteiligung an 9 primären und 23 sekundären zusammenhängenden Bergbau-Claims von insgesamt 656 Hektar (1.621 Acres) erworben. Als Gegenleistung wird das Unternehmen 70.000 Stammaktien an die Verkäufer ausgeben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Diese Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Unternehmensupdate: Schuldenregelung

Das Unternehmen hat 1.050.909 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,99 $ pro Aktie emittiert, um 750.000 USD (1.040.400 CAD) zu begleichen, wobei es sich um einen Teil der ausstehenden Hauptsumme handelt, die Auramet geschuldet wird.

Über BT Capital

Ber Tov Capital Corporation ist ein führender Anbieter und Initiator von strukturierten Flow-Through-Finanzierungen, die es Kunden ermöglichen, die Vorteile von Flow-Through-Aktien zu nutzen und gleichzeitig das Marktrisiko zu mindern. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat BT Capital Kunden bei Transaktionen mit Flow-Through-Aktien im Wert von mehr als 1 Milliarde USD beraten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Avi Wachsman

Telefon: (416) 514-0475

E-Mail: avi@btcapital.ca

Über Baronet Capital

Baronet Capital ist ein 2023 gegründetes Family-Office-Investmentunternehmen, das sich auf umsichtige, wirkungsvolle Investitionen konzentriert, die das Vermögen von Generationen erhalten und vergrößern und gleichzeitig zum Wohl der Gemeinschaft beitragen. Gestützt auf eine beträchtliche Kapitalbasis legt Baronet den Schwerpunkt auf gesicherte, langfristige Investitionen statt auf spekulatives Wachstum und ist bestrebt, finanzielle Verantwortung mit bedeutenden, dauerhaften Werten in Einklang zu bringen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jonathan Shields, CIO

Telefon: (416) 902-6780

E-Mail: jshields@baronetcapital.ca

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischem Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Nickel-Cobalt-Sulfid-Vorzeigeprojekt Crawford im Zentrum des produktiven Bergbaureviers Timmins-Cochrane unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.canadanickel.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, CEO

Telefon: (647) 256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören die Fähigkeit des Unternehmens, Nickel zu liefern, das für die Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird, sowie die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canada Nickel wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es gibt keine Zusicherungen, dass Crawford in Produktion gehen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören u. a: die Unfähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die in der Darlehensvereinbarung festgelegten Verpflichtungen einzuhalten; die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Entwicklung erforderlichen Mittel aufzubringen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; künftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelgewinnung; die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von qualifizierten Arbeitskräften und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, notwendigen Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus irgendeinem Grund als ungenau erweisen; zusätzliche, aber derzeit unvorhergesehene Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsstufe zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Garantie, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Canada Nickel lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79561Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79561&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13515Q1037Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19332841-canada-nickel-sichert-bt-capital-bereitgestellten-ueberbrueckungskredit-hoehe-20-millionen-us-dollar-unternehmensupdate