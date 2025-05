Hamburg (ots) -Die NDR Kino-Koproduktion "Akiko, der fliegende Affe" von Veit Helmer (Regie und Drehbuch) ist beim Deutschen Filmpreis in der Kategorie Bester Kinderfilm mit der Lola ausgezeichnet worden.NDR Programmdirektor Frank Beckmann: "Der NDR engagiert sich seit langem für den Kinder-Kinofilm. Gute Kinofilme sind im Kino ein Ereignis für die ganze Familie. 'Akiko, der fliegende Affe' ist ein Film, der alles hat, was einen guten Kinderfilm ausmacht. Er ist wild, lustig und voller schräger Ideen und Überraschungen. Wir gratulieren dem Regisseur Veit Helmer und seinem Team zu diesem großen Erfolg."Akiko ist ein kleiner und mutiger Affe mit einer großen Mission: Er büxt aus dem Zoo aus, um die Affen zu finden, die im Wald in Freiheit leben. Dabei findet er viele neue Freunde wie einen Waschbären, ein Frettchen und ein Chamäleon, die ihm helfen, seinen Auftrag zu erfüllen. Um seine Familie aus dem Zoo zu befreien, unternimmt er waghalsige Flugmanöver - mit einem Modellflugzeug, mit einem Ballon und sogar auf dem Rücken eines Adlers! Diesen fliegenden Affen halten weder Zoowärter noch Polizei oder die Schwerkraft auf. Die Geschichte um den kleinen Helden Akiko entstand in einer einzigartigen Mischung aus Realfilm und Computeranimation, die Tiere vom Frettchen bis zum Elefanten zum Sprechen bringt. Nellie Thalbach leiht dem kleinen Äffchen ihre Stimme, es spielen außerdem u. a.: Heike Makatsch (Polizeichefin), Meret Becker (Zoodirektorin) und Benno Führmann (Zoowärter)."Akiko, der fliegende Affe" kommt am 5. Juni 2025 ins Kino. Der Film für Kinder ab 4 Jahren ist eine Veit Helmer-Filmproduktion und entstand in Zusammenarbeit mit dem federführenden Norddeutschen Rundfunk (Redaktion: Ole Kampovski) sowie dem BR, SWR, hr, rbb und SR. Gefördert wurde der Film von: Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) / Kuratorium junger deutscher Film (KjdF), Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Die Filmförderungsanstalt (FFA), Medienboard Berlin-Brandenburg, Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6030610