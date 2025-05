Ein Gartenzaun, ein achtlos abgestellter Karton: Was harmlos wirkt, kann für Einbrecher:innen zum Köder werden. Eine neue Studie blickt per VR-Brille direkt in ihre Köpfe - mit überraschenden Ergebnissen. Forscher:innen von US-amerikanischen und europäischen Universitäten, darunter die Carnegie Mellon University in Pittsburgh, die Freie Universität Amsterdam und die Universität Leiden in den Niederlanden sowie das Max-Planck-Institut für die Erforschung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...