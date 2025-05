Bitcoin News: Tu das! Tu das nicht! Ex Binance CEO und seine Bitcoin Strategie

Gestern gelang es dem Bitcoin die 100.000 US-Dollar Marke zu knacken, nachdem der BTC seit etwa Mitte April erfolgreich die 90.000 US-Dollar verteidigt hat. Aktuell notiert die Kryptoleitwährung bei rund 103.000 US-Dollar, womit das Allzeithoch von 109.000 US-Dollar vom Januar 2025 wieder in greifbare Nähe rückt. Daraufhin postete der ehemalige Binance CEO Changpeng Zhao auf X "Bitcoin ist einfach, aber geraten Sie nicht in Panik und verkaufen Sie nicht." Damit blies er ins gleiche Horn wie Michael Saylor, der seinen Followern im Februar dieses Jahres riet, lieber eine Niere zu verkaufen als Bitcoin.

Sell a kidney if you must, but keep the Bitcoin. - Michael Saylor (@saylor) February 28, 2025

CZ und das Bitcoin HODL

Zudem repostete CZ einen Post, den er bereits vor vier Jahren abgesetzt hatte. Darin schrieb er, dass man sich selbst ohrfeigen sollte, wenn man Bitcoin unter 100.000 US-Dollar verkauft hat. Damit bezog er sich vermutlich auf die Anleger, die in Panik ihre BTC verkauft hatten, als der Kurs einknickte. Der ehemalige Binance CEO geht davon aus, dass Investoren, die in Panik verkaufen, nicht gut genug über die Kryptowelt Bescheid wissen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn das Bitcoin HODL, also eine langfristige Investition in Bitcoin ist nicht für jeden Anleger etwas.

Bitcoin is easy, just don't panic sell. - CZ BNB (@cz_binance) May 8, 2025

Wer hodlt, braucht starke Nerven und eine große Portion Resilienz. Denn Bitcoin ist extrem volatil. Kurseinbrüche von 30?% oder mehr innerhalb weniger Tage sind nicht selten. Für Anleger ohne klare Risikotoleranz oder mit kurzfristigem Kapitalbedarf kann das nervenaufreibend - und im schlimmsten Fall verlustreich - sein, wenn man in Panik seine Token verkauft, um vermeintliche Verluste so gering wie möglich zu halten.

Hinzu kommt: HODLing bindet Liquidität. Wer sein BTC nicht aktiv nutzt oder in Bewegung bringt, hat während der Haltephase keinen Zugriff auf dieses Kapital - was bei finanziellen Engpässen oder besseren Anlagechancen zum Problem werden kann. Auch der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend. Wer zu Höchstständen kauft und dann lange warten muss, bis der Kurs das Niveau wieder erreicht, muss geduldig sein - oft Jahre lang. Nicht jeder hat den Anlagehorizont oder das Durchhaltevermögen dafür.

Kurz gesagt: Bitcoin hodln lohnt sich meist nur, wenn man langfristig denkt, auf kurzfristige Gewinne verzichten kann und emotional mit der Volatilität umgehen kann.

BTC Bull Token belohnt die Hodler

Das neue Meme-Coin Projekt BTC Bull Token bietet Anlegern eine weniger nervenaufreibende Gelegenheit, von Bitcoin Kursexplosionen zu profitieren. Alles, was man dafür tun muss, ist den BTCBULL in seiner Wallet zu halten. Erreicht der Bitcoin bestimmte Kursziele, bekommen die Hodler automatisch echte Bitcoin per Airdrop. Das erste Kursziel liegt bei 150.000 US-Dollar. Weitere Airdrops folgen in 50.000 Dollar Schritten, also bei einem BTC Kurs von 200.000 US-Dollar, 250.000 US-Dollar und so weiter, bis zu einem Kurs von 1 Million US-Dollar. Die Höhe des Airdrops richtet sich nach den BTCBULL, die sich in der Wallet befinden.

BTCBULL: Staking und Burning

Das BTCBULL Team hat seinem Token noch eine weitere Utility eingebaut. Sobald der BTC die Marke von 125.000 US-Dollar überschreitet, wird ein Burning Event ausgelöst. Alle 50.000 US-Dollar folgt ein weiteres Burning. Damit werden Token dauerhaft aus dem Umlauf entfernt, was sich wiederum positiv auf den Kurs auswirken kann.

Last but not least hat der BTCBULL eine Staking Funktion. Derzeit sind 1,4 Milliarden Coins im Contract gesperrt, der APY liegt bei 75 Prozent. Der Presale läuft aktuell noch. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Vorverkaufs Webseite verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,002505 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hier geht es zum BTCBULL Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.