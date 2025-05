München (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen präsentierte in München die Ergebnisse seiner gemeinsamen Innovationen im Bereich Photovoltaik und Wasserstoffenergie sowie Energiespeicherlösungen und beschleunigte damit Europas Weg zur CO2-NeutralitätShanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group_en/) (SEHK:2727, SSE:601727) beeindruckt erneut die Besucher der diesjährigen Intersolar Europe, der weltweit führenden Messe für die Solarindustrie, die vom 7. bis 9. Mai in München stattfindet. Das Unternehmen stellt Lösungen in verschiedenen Bereichen vor, darunter Solar- und Wasserstoffenergie sowie Energiespeicherung. Mit seiner Lösung, die sich mithilfe modernster Technologie anpasst und lokalisiert, bietet das Unternehmen einen effizienten Weg für die grüne Energiewende in Europa und arbeitet mit globalen Branchenführern zusammen, um einen Entwurf für eine CO2-neutrale Zukunft zu entwickeln.Die Kohlenstoffneutralität ist ein wichtiges strategisches Ziel und eine Aufgabe, die konzertierte Maßnahmen der ganzen Welt erfordert. Shanghai Electric hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt mit innovativen Technologien zu verbinden, die großflächige Nutzung grüner Energien zu fördern und chinesisches Know-how zu einer treibenden Kraft für eine nachhaltige globale Entwicklung zu machen.Mit der Einführung der neuen Generation der Bristack®-Elektrolyseure erzielt Shanghai Bright-H Technology, eine Tochtergesellschaft von Shanghai Electric, einen bedeutenden Fortschritt in der grünen Wasserstofftechnologie. Die vom TÜV Rheinland zertifizierte Baureihe umfasst 100-3000 Nm³/h alkalische und 10-400 Nm³/h PEM-Modelle. Dank ihrer effizienten Gas-Flüssigkeits-Übertragungstechnologie bieten die Elektrolyseure eine hohe Stromdichte, einen niedrigen Energieverbrauch, eine breite Lastregelung und eine schnelle Reaktion, wodurch sie eine branchenführende Wasserstoffproduktionsleistung erzielen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 1 Gigawatt für alkalische Elektrolyseure und 200 Megawatt für PEM-Elektrolyseure ist der großflächige Einsatz von grünem Wasserstoff nun besser realisierbar.Zu den neuesten Photovoltaik-Angeboten von Shanghai Electric gehören die Heterojunction-Module der Creator 210R-Serie, die eine Leistung von 640 W bei 90 % Bifacialität liefern. Die kostengünstigen TOPCon-Module und farbigen gebäudeintegrierten Photovoltaikmodule (BIPV) des Unternehmens erfüllen eine Vielzahl von Marktanforderungen. Die modularen Lösungen für nachhaltige Baustellen fördern die kohlenstoffarme Energieversorgung, erhöhen die Effizienz der Installationen um 50 % und eignen sich für schnelle Umschlagsszenarien. Das System besteht aus fünf Modulen, darunter eine einzelne Konsole und ein BIPV-Dach. Es lässt sich schnell mit Bolzen oder selbstschneidenden Schrauben montieren und ist flexibel erweiterbar.Auf der Intersolar Europe 2025 präsentiert Shanghai Electric seine Fortschritte im Bereich der kollaborativen Innovation in den Bereichen Photovoltaik, Wasserstoff und Energiespeicherung sowie die Integration von High-End-Geräten in intelligente Energiesysteme. Das Multi-Energie-System des Unternehmens, das Solar- und Wasserstoffspeicherlösungen kombiniert, ist darauf ausgelegt, die Investitions- und Betriebskosten zu optimieren. Das flexible Halterungs- und Nachführsystem von Shanghai Electric erschließt auch den Wert ungenutzter Flächen, während die Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg dazu beitragen, langfristige Projektvorteile und eine verbesserte Energieeffizienz sicherzustellen.Dank seiner Fachkompetenz und seiner Anpassungsfähigkeit an lokale Gegebenheiten hat Shanghai Electric seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Europas Energiewende hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft bis 2050 voranzutreiben. Im Vereinigtes Königreich (mailto:https://www.prnewswire.com/il/news-releases/shanghai-electrics-energy-storage-and-pv-projects-in-the-uk-hit-new-milestones-302025826.html) hat das Unternehmen acht Photovoltaikprojekte mit einer Energiespeicherkapazität von 220 MWh eigenständig entwickelt, gebaut und in Betrieb genommen, von denen bereits 100 MWh in Betrieb sind. Es wird erwartet, dass diese Bemühungen die Kohlendioxidemissionen um etwa 112.000 Tonnen pro Jahr senken werden.An anderer Stelle kann das Photovoltaikprojekt in Rumänien, das unter Beteiligung von Shanghai Electric gebaut und betrieben wird, nach seiner Fertigstellung über 120.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen. Das Wärmekraftwerk Pancevo in Serbien, das vollständig gemäß europäischen Standards konzipiert und von Shanghai Electric entwickelt wurde, hat seit seiner Inbetriebnahme insgesamt mehr als 950 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt und damit die lokalen Stromversorgungsengpässe wirksam gemildert.