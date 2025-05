Pepe steigt 42 % und Mind of Pepe beendet ICO in 21 Tagen nach fast 9 Mio. $

Der Memecoin Pepe konnte über die vergangenen sieben Tage um 42 % im Wert steigen und einen Preis von 0,00001242 USD erreichen. Zeitgleich hat der nächste potenzielle 100x-Frosch-Memecoin Mind of Pepe mit seinem Vorverkauf für seinen KI-Agenten-Coin 8,94 Mio. USD eingenommen.

Pepe notiert trotz des Anstiegs derzeit noch immer 56 % unter seinem letzten Allzeithoch von 0,00002825 USD. Dennoch ist zu erwarten, dass dieses Niveau bald schon übertroffen werden könnte, insbesondere, wenn die Altcoin-Season eingeleitet wurde.

Darüber hinaus sind die Investoren aufgrund der gestrigen Einigung zwischen den USA und Großbritannien optimistisch. Schließlich nehmen somit die Erwartungen zu, dass auch mit den anderen Handelspartnern wichtige Handelsabkommen geschlossen werden. Von diesem Umfeld konnten auch wieder die Risikoanlagen wie Aktien und Kryptowährungen profitieren.

Memecoins steigen seitdem wieder steil und so konnte der Sektor heute wieder durchschnittlich um 14,6 % auf 65,83 Mrd. USD an Wert gewinnen, während es bei den KI-Memes 13,9 % waren, die nun auf eine Bewertung von 2,67 Mrd. USD kommen.

Pepe-Chart | CMC

Mind of Pepe stellt ebenfalls eine Kombination aus KI und Memecoin dar, um den Anlegern eine Erfolgsformel bereitzustellen, welche nach den höchsten Gewinnen auf der Suche sind.

Mind of Pepe stellt Trading der nächsten Generation dar, welches Echtzeit-Intelligenz und Hive-Mind-Analysen nutzt

Mind of Pepe verwendet Echtzeit-Intelligenz und Hive-Mind-Analysen. Diese ermöglichen dem KI-Agenten ebenfalls über die sozialen Medien wie X und Telegram mit der Krypto-Community zu interagieren.

Neben seinen Analysefähigkeiten startet Mind of Pepe seine eigenen Coins, welche die neuesten Trends sofort tokenisieren, um keine Zeit zu verlieren, was auf dem Markt der Memecoins besonders wichtig ist.

Während fast alle Projekte in dem Sektor lediglich Versprechungen machen, handelt es sich bei Mind of Pepe um ein echtes Produkt. Denn laut einem X-Beitrag soll die künstliche Intelligenz schon vor dem Ende des Presales, am 10. Mai gestartet werden.

https://x.com/MINDofPepe/status/1915103220009202133

Es kommt selten vor, dass ein Kryptoprojekt schon vor dem Abschluss des Presales ein Produkt veröffentlicht hat. Somit befinden sich die Vorverkaufsinvestoren in einer besonders vorteilhaften Position. Schließlich können sie herausfinden, wie gut der autonome und sich selbst weiterentwickelnde KI-Agent schon jetzt ist.

Darüber hinaus können auch andere Anleger Mind of Pepe in Aktion sehen, was sich wahrscheinlich bei dem Kurs des Coins bemerkbar machen wird. Denn dieser wird für die exklusiven Funktionen benötigt, wozu vor allem das Alpha-Terminal zählt.

Über den Vorverkauf von Mind of Pepe erhält man nun eine seltene Möglichkeit, um bei einem besonders heißen Trend der Kryptoindustrie in Form der KI-Agenten von Anfang an mit dabei zu sein.

Zudem handelt es sich nicht um einen Hype. Denn nach dem KI-Ansturm und den Billionen von US-Dollar, welche in die Industrie für den Aufbau von Rechenzentren geflossen sind, wird es jetzt Zeit für die Anwendung und Monetarisierung. In diesem Sinne gibt es keinen besseren Bereich als die Kryptoindustrie, um diese gewinnbringend einzusetzen.

Der $MIND-Coin wird für einen Preis in Höhe von 0,0037515 USD eingeführt und mit dem Release der KI ist inzwischen alles darauf ausgerichtet, diesen nach der Markteinführung in der Altcoin-Saison steil nach oben zu treiben.

KI-Agenten-Coins wie $VIRTUAL steigen und $MIND könnte nächster mit 100x sein

Zuletzt hat der $VIRTUAL-Coin von Virtuals Protocol über die vergangenen 24 Stunden einen Anstieg von 23 % verzeichnet. Aber auch andere KI-Coins haben deutlich zugelegt. So waren es bei Artificial Superintelligence Alliance 17 % und bei ai16z 19 %.

Vor dem Aufkomme von KI-Agenten mussten die Investoren große Mengen von Daten manuell bewältigen, um keine wichtigen Faktoren zu übersehen, welche über hohe Gewinne und Verluste entscheiden.

Kleinanleger sind keine Teams von Vermögensverwaltern und können nicht rund um die Uhr den Markt mit all seinen Aspekten überwachen. Die bisherigen Bots waren hingegen vorprogrammiert und wurden nur unter anderem durch technische Indikatoren ausgelöst.

Mind of Pepe unterscheidet sich von diesem Ansatz, da keine Vorprogrammierungen erforderlich sind. Stattdessen nutzt dieser maschinelles Lernen und komplexe Sprachmodelle, mit denen er eigenständig denkt und Entscheidungen trifft.

Mind of Pepe vereint das Beste aus allen Protokollen

Das Projekt Mind of Pepe soll das gesamte Spektrum der Krypto-KI-Agenten abdecken. Dabei soll eine einheitliche und leistungsstarke Erfahrung geboten werden. Unter anderem kann er wie das Eliza-Framework von ai16z Investments bewerten, Trades ausführen sowie mit X und Telegram interagieren.

Ebenso gibt es Frameworks wie Wayfinder und HeyAnon, welche DeFi-Protokolle automatisieren. Dies geschieht über kettenübergreifende Aktivitäten und unterschiedliche Arten von Smart-Contract-Interaktionen. Auch Mind of Pepe wird kettenübergreifend operieren.

Zudem wird er vom Bella Protocol mit seinem Signal und LLM-Research-Bot inspiriert, welche mithilfe von maschinellem Lernen Vorhersagen und Marktanalysen bieten. Somit soll der KI-Agent fortschrittliche Handelsstrategien demokratisieren.

Plattform/Framework Hauptfunktionen Netzwerk Bemerkenswerte Anwendungsfälle/Agenten MIND of Pepe On-Chain-KI-Persona; KI-Assistent für Krypto-Transaktionen; KI-gestützte Investitionen und Handel; On-Chain-Analyse und -Automatisierung; Handelssignale, Analysen; Token-Launchpad, Handelssignale, Analysen und Automatisierung, no-code Token-Bereitstellung Ethereum-Hauptkette, aber Multichain-Fähigkeiten MIND-Token, On-Chain-Persona, agentenbasierte DeFi-Automatisierung und Token-Bereitstellung Virtuals Protocol Tokenisierte KI-Agenten erstellen, besitzen und monetarisieren Ethereum L2 Base LUNA, SEKOIA ai16z Eliza Framework Verwalten von DAOs, Investitionen, On-Chain-Automatisierung Solana ai16z DAO Autonolas Modulares Agenten-Framework (NFTs, Schwerpunkt DeFAI) Multichain Agentenbasierte Finanzautomatisierung vvaifu.fun Codeloser Einsatz von KI-Agenten, Mikrozahlungen Solana Influencer/Marketing-Agenten Holoworld On-Chain-KI-Charaktere, Monetarisierungswerkzeuge Multiplatform Avatare/Charaktere für Chains Bella Protocol Bots Handelssignale, Analytik, Automatisierung Cross-Chain Signal Bot, Research Bot Armor Wallet KI-gestütztes Investieren und Handeln Web3 Automatisierte Portfolioverwaltung Dawn Wallet KI-Assistent für Krypto-Transaktionen Web3 Onchain-Einsichten in Echtzeit Coinbase AgentKit SDK Toolkit zur Agentenentwicklung Coinbase/Base Entwickler-Ökosystem Crypto.com AI Agent SDK Wallet/Blockchain-Interaktion über AI NLP Cronos/Crypto.com Benutzerfreundliche Integration von Agenten

Somit schafft Mind of Pepe ein Fundament für das Trading. Der native ERC-20-Token basiert auf der Ethereum-Blockchain, verfolgt allerdings einen Multi-Chain-Ansatz. Dessen Coin hat allein über die vergangen 24 Stunden einen Anstieg von mehr als 20 % verzeichnet, was unter anderem auf das Pectra-Upgrade zurückzuführen ist, welches die Proof-of-Stake-Blockchain verbessert.

Noch erhalten Sie eine Staking-Rendite von 253 %

Der Vorverkauf von Mind of Pepe läuft maximal noch über einen Zeitraum von weniger als 22 Tagen. So lange können die Coins schon für ein passives Einkommen in Höhe von 253 % pro Jahr gestakt werden. Das langfristige Interesse der Anleger zeigt sich an den fast 1,4 Mrd. gestakten $MIND-Coins.

Wenn Sie den $MIND-Token kaufen und staken wollen, öffnen Sie die Vorverkaufs-Website und verbinden mit dieser eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet. Nun können Sie mit ETH, USDT oder Bankkarte bezahlen. Die digitale Geldbörse finden Sie bei Google Play und im Apple App Store.

Verpassen Sie keine wichtigen Entwicklungen von Mind of Pepe, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

