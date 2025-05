Solana News: 98 % der Memecoins sind betrügerisch

Dass es sich bei dem Memecoin-Sektor um einen sehr schnelllebigen Markt handelt, der nur wenig echte Werte zu bieten hat, ist vermutlich so gut wie jedem Kryptoinvestoren bekannt. Allerdings dürfte die Enthüllung von Solidus Labs, dass 98 % der Memecoins Betrug sind, dennoch einige erschrecken. Erfahren Sie nun nähere Details und wie Sie sich schützen können.

Solidus Labs enthüllt erschreckende Anzahl von Memecoin-Betrügern

Ein neuer Bericht von Solidus Lab, ein auf Krypto-Compliance und Marktüberwachung spezialisiertes Unternehmen, hat offenbart, dass 98,6 % aller Memecoins der beliebtesten Launchplattform Pump.Fun betrügerisch sind.

Von den bisher mehr als 10,12 Mio. gestarteten Memetoken der Plattform wurden 7 Mio. untersucht. Jedoch haben von diesen gerade einmal nur 97.000 eine Liquidität von mehr als 1.000 USD erreicht.

Memecoin-Starts auf Pump.Fun | Quelle: Dune - @evelyn233

Einen Grund dafür sehen sie in der Tatsache, dass vor allem die Token-Ersteller und frühen Investoren begünstigt werden. Alle späteren Käufe würden hingegen höhere Preise zahlen, was somit auch zu größeren Risiken führt.

Ebenso wurde betrügerisches Verhalten bei den Liquiditätspools beobachtet, welche seriöse Entwickler in der Regel für einen gewissen Zeitraum sperren. Von den 388.000 analysierten Liquiditätspools hat Solidus Lab bei 93 % von ihnen Anzeichen für "Soft Rug Pulls" gesehen. Median belaufen sich die Rug Pulls auf 2.832 USD und höchsten auf 1,9 Mio. USD.

Jetzt in Zukunft von Solana-Ökosystem investieren!

Unterschiedliche Maßnahmen gegen Rug Pulls

Die SEC hat nun jedoch eine Abteilung für Cyber- und Emerging Technologies eingerichtet, um gegen Betrug in der Kryptoindustrie vorzugehen. Ebenso will sich das US-Justizministerium verstärkt gegen Rug Pulls und Pump-and-Dump-Systeme einsetzen. In New York beabsichtigt man sogar, betrügerischen Code von Kryptowährungen strafrechtlich zu verfolgen. Somit könnten Plattformen ohne Schutzmaßnahmen dafür haftbar gemacht werden.

Darüber hinaus erhalten Anleger aber auch selbst mithilfe von verschiedenen Analysetools die Möglichkeit, mögliche Rug Pulls und andere Betrugsarten frühzeitig zu identifizieren. Einige Hilfsmittel stehen auf Websites für den DEX-Handel zur Verfügung wie etwa auf DEXtools, mit denen sich Sicherheitsrisiken erkennen lassen.

1/ It's happening again



Addresses linked to Hayden Davis launched another token: $FRIES



Same wallets. Same pattern ? pic.twitter.com/16hezouZFx - Bubblemaps (@bubblemaps) April 25, 2025

Ein weiteres wichtiges Tool stellt Bubblemaps dar, mit welchem Cluster in der Tokendistribution aufgedeckt werden können, die in der Regel für von dem Team kontrollierte Anteile stehen. Sofern diese in den Tokenomics nicht transparent damit umgehen, indem sie es beispielsweise in Entwicklung und Marketing investieren, ist große Vorsicht walten zu lassen.

Solidus Labs hat auch den Token Sniffer entwickelt, welcher die Sicherheit der Liquidität, die Token-Verteilung, die Echtzeitwarnungen für Blockchain-Aktivitäten und die Off-Chain-Signale wie Social-Media-Daten analysiert. Dabei sollten laut dem Unternehmen alle Projekte mit einem Wert von weniger als 80 gemieden werden. Abonniert werden kann dieser für 99 USD pro Monat.

Jetzt Solana-Skalierungslösung entdecken!

Mit dieser KI können Sie Rug Pulls leichter vermeiden

Neben klassischen Analyseverfahren können vor allem künstliche Intelligenzen verwendet werden, um den Krypto-Markt besonders effizient zu analysieren. Dabei übernimmt der praktische KI-Agent Mind of Pepe die Arbeit eines ganzen Analyseteams und wird selbst durch die Akkumulation aller relevanten Datenbanken und Social-Media-Beiträge zu einem der erfahrensten Experten.

Auf diese umfangreiche Wissensdatenbank können Interessierte mithilfe des KI-Chats zugreifen, wobei er sich wie eine Art Berater verwenden lässt. Somit können beispielsweise Sicherheitsrisiken über bestimmte Projekte erfragt oder etwa Smart Contracts analysiert werden. Ebenso kann man hierüber diverse Aufgaben an den Web3-Assistenten delegieren.

Den größten Wert erhält dieser vermutlich durch seine fortschrittlichen Analysefähigkeiten, wobei er den Anlegern sehr früh die besten Investmentideen aufzeigen soll. Der KI-Agent folgt dabei jedoch keinen statischen Mustern, sondern lernt über verschiedene KI-Module über die Zeit hinzu, wobei er eigenständig denkt.

Mithilfe von Mind of Pepe können selbst Anfänger auf dem Krypto-Markt schneller größere Erfolge erzielen. Zudem kann er das Handeln für sie übernehmen, sodass auf diese Weise auch passive Einkommen möglich sind. Darüber hinaus werden Anleger somit nicht so leicht Opfer von destruktiven Gefühlen wie Angst und Gier.

Für den Zugriff auf die verschiedenen KI-Tools benötigten Interessierte einen ausreichenden $MIND-Bestand. Der Coin ist nur noch für weniger als 22 Tage über den Vorverkauf erhältlich. Bis zur Listung beträgt der Verkaufspreis 0,0037515 USD, wobei bisher schon 8,94 Mio. USD eingenommen wurden.

Jetzt in Mind of Pepe investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.