Mit diesen günstig bewerteten Aktien können Anleger jetzt satte Dividenden kassieren, die in der Vergangenheit regelmäßig gesteigert worden sind. Es winken Renditen von bis zu 11,9%. Die Dividendensaison in Deutschland ist in vollem Gange und aktuell fließen massiv Ausschüttungen auf die Verrechnungskosten von vielen Investoren. Gleichzeitig ist die Lage an den Börsen eher unsicher und ungewiss. Ein perfektes Umfeld also, um einen genaueren Blick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...