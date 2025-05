Der Höhenflug bei Heidelberg Materials geht weiter. Am Donnerstag brach die Aktie nach oben aus und markierte ein neues Rekordhoch. Dieses wurde am Freitag noch einmal nach oben geschoben und liegt nun bei 189,85 €. Für Kauflaune sorgen die Zahlen zum ersten Quartal. Wie sind diese einzuschätzen und wie hoch kann es für die Aktie jetzt noch gehen? Robuster Jahresauftakt Am Donnerstagmorgen öffnete der Baukonzern mit Sitz im baden-württembergischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...