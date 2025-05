Wien (ots/PRNewswire) -Die Gewinner:innen des Barista Cups der Kaffeerösterei Julius Meinl begaben sich kürzlich auf eine Reise nach Honduras, um Ursprünge des Kaffees, den sie täglich zubereiten, hautnah zu erleben.Die Reise, organisiert in Zusammenarbeit mit FAIRTRADE Österreich und dem Lateinamerikanischen und Karibischen Faire-Trade-Netzwerk des Fairen Handels (CLAC), führte die Baristas durch zentrale Kaffeeanbaugebiete in Honduras, die Julius Meinls doppelt zertifizierte The Originals Bio Fairtrade-Linie beliefern.Zur Gruppe gehörten unter anderem Christina Meinl, Mitglied der fünften Familiengeneration, sowie die Barista-Cup-Gewinner Raffy Vajio (VAE, Gesamtsieger), Vladimir Chzou (Moldawien, Espresso-Sieger), Luca Riccardi (Italien, Cappuccino-Sieger) und Mario Benetseder (Österreich, Signature Drink-Sieger).Die Ankunft fiel in die Haupterntezeit im Januar - die Kaffeebäume waren voller leuchtend roter Kirschen. Die Reise bot tiefe Einblicke in die sozialen und ökologischen Herausforderungen der Branche in Zeiten von Rekordpreisen. Anlässlich des Welt-Fairtrade-Tags 2025 teilt Julius Meinl zentrale Erkenntnisse über Fairtrade-Kaffee:"Das Produkt, das ich tagtäglich in meinem Café verarbeite, selbst vom Baum zu pflücken, die einzelnen Schritte der Verarbeitung zu sehen und die Menschen dahinter kennenzulernen - das hat meine Sicht auf Kaffee komplett verändert." - Mario BenetsederVerbindung entlang der Lieferkette: Die Wirkungen von FairtradeHartwig Kirner, Geschäftsführer von FAIRTRADE Österreich, betonte die Bedeutung solcher Reisen:"Diese Reise verbindet zwei Enden der Lieferkette - Produzent:innen und Baristas. Sie ermöglicht direkten Wissensaustausch, vertieft das Verständnis für die Herausforderungen, der Bäuer:innen und unterstreicht, wie wichtig die Fairtrade-Mission für eine nachhaltige Kaffeezukunft ist."Fairtrade garantiert den Bäuer:innen einen stabilen Mindestpreis sowie eine zusätzliche Fairtrade-Prämie, die von Kooperativen in Gemeinschaftsprojekte, Infrastrukturmaßnahmen und Nachhaltigkeitsinitiativen reinvestiert wird.Herausfordernde Zeiten, mutige LösungenDie Baristas besuchten die Kooperativen COPRACNIL und COCAMOL, die Produzent:innen bei der Verbesserung von Qualität, Ertrag und Gemeinwohl unterstützen.. Wichtige Themen sind dabei resistentere Kaffeesorten, Agroforstwirtschaft und Einkommensdiversifizierung - essenziell, um den Kaffeeanbau auch für kommende Generationen als Lebensgrundlage zu sichern.Die Gruppe besuchte zudem das Instituto Copan Galel in Copán, eine Schule mit einem dreijährigen Agroforstwirtschafts-Bakkalaureat mit Fokus auf technische Entwicklung und Innovation, finanziert durch die Fairtrade-Prämie von COPRACNIL. Die Tochter des COPRACNIL-Präsidenten ist dort eingeschrieben - mit dem Ziel, höhere Bildung mit dem Wunsch zu verbinden, den Familienbetrieb zu übernehmen.Investition in die Zukunft des KaffeesDie 2023 eingeführte The Originals Bio Fairtrade Linie hat sich als zentrale Produktreihe für Geschäftskunden etabliert und erfüllt die steigende Nachfrage nach doppelt zertifiziertem Kaffee - sie ist Julius Meinls erfolgreichster B2B-Launch bisher. Die Reise unterstrich, wie wichtig starke Partnerschaften zwischen Produzent:innen, Röstereien und Kund:innen für den Erfolg von Fairtrade sind.Zur Wirkung von Fairtrade sagte Jimmin Soriano, ehemaliger Präsident von COCAMOL:"Ohne die Fairtrade- und Bio-Zertifizierung würde ich heute keinen Kaffee mehr produzieren. Wir suchen ständig nach besseren Märkten und Möglichkeiten für unsere Familien, denn Kaffeeproduzent:in zu sein ist sehr hart. Aber wenn wir Käufer:innen wie euch finden, motiviert uns das, weiterzumachen."Angesichts einer unsicheren Zukunft für die Kaffeeindustrie sind Investitionen auf Farmebene - wie sie durch Fairtrade ermöglicht werden - wichtiger denn je. Durch die Stärkung der Verbindung zwischen Baristas und Bäuer:innen helfen Initiativen wie diese, einen nachhaltigeren, gerechteren und florierenden Kaffeesektor zu schaffen.Hinweis an Redaktionen:Informationen zu Julius Meinl: Seit 1862 steht Julius Meinl für die Kunst der Kaffeeröstung und ist eine Ikone der Wiener Kaffeehauskultur. Als familiengeführtes Unternehmen in der fünften Generation verbindet die Marke Tradition mit zeitgemäßer Premium-Qualität und höchsten Standards. Mit über 160 Jahren Expertise in der Beschaffung, Mischung und Röstung ist Julius Meinl heute weltweit in Hotels, Cafés, Restaurants sowie im Einzelhandel vertreten.