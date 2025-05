Viermal im Jahr steigt die Spannung, wenn alle großen Investmentgesellschaften ihre Transaktionen offenlegen. Diese sogenannten 13F-Filings bieten Anlegern einen einzigartigen Einblick in die Entscheidungsprozesse der größten Finanzakteure der Welt. Bald ist es wieder so weit: am 15. Mai werden alle Trades offengelegt und Sie können davon profitieren. Sind es die bekannten Investoren wie Warren Buffett, Ray Dalio oder Cathie Wood, die die Märkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...