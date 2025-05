© Foto: ABB - picture alliance

Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec hat am 06. Mai seine Zahlen zum ersten Quartal 2025 präsentiert. Die wo-Community reagiert überwiegend enttäuscht und steht Evotecs Zukunft skeptisch gegenüber.Neben dem Dauerbrenner Tesla Inc. war in dieser Woche die Evotec Aktie das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Grund hierfür sind die am 06. Mai veröffentlichten Evotec Geschäftszahlen (wallstreetONLINE berichtete). Anders als CEO Christian Wojczweski, der sich im Quartalsbericht mit dem Jahresauftakt zufrieden zeigt, steht die Mehrheit der wO-Nutzer im Evotec Thread den, im Bericht bekanntgegebenen Zahlen, skeptisch gegenüber. Anscheinend sind auch die Aktionäre nicht von dem Bericht …