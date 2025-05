Der E-Lkw-Ladenetzbetreiber Milence hat in Zwolle seinen zweiten Ladehub in den Niederlanden eröffnet. Neben vier CCS-Ladegeräten wurde auch ein MCS-Lader installiert. Laut Milence handelt es sich um den ersten öffentlichen Megawattlader der Niederlande. Milence treibt bekanntlich als Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group den Aufbau eines öffentlichen Lkw-Ladenetzes in Europa voran. Der neueste Ladepark befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...