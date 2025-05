Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Mediso freut sich, den erfolgreichen Abschluss der ersten Phase einer strategischen Technologieübertragungsvereinbarung mit Superconducting Systems Inc. (SSI), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von IMRIS, bekannt zu geben. Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein in Medisos langfristigem Engagement für vertikale Integration und Innovation im Bereich der Entwicklung von MRT-Systemen dar.In den letzten zehn Jahren hat Mediso vollständig kryogenfreie supraleitende Magnete von SSI eingesetzt, was zur Einführung der weit verbreiteten MRI-Systeme nanoScan® 3T und 7T geführt hat. Diese bahnbrechenden Systeme haben einen neuen Standard in der präklinischen MRT gesetzt, da sie den Einsatz von flüssigem Helium und anderen Kryogenen überflüssig machen.Nachdem die erste Phase des Transfers nun abgeschlossen ist, baut Mediso seine europäischen Magnetfertigungskapazitäten aktiv aus. Es wird erwartet, dass die Produktion bis Ende des Jahres in vollem Umfang aufgenommen werden kann, wobei die robusten Qualitätsmanagementsysteme von Mediso in die Serienproduktionsprozesse integriert werden."Dies ist das letzte Puzzleteil für Mediso, um eine vollständige vertikale Integration seiner MRT-Produkte zu erreichen und den Weg für die Entwicklung neuer MRT-Systeme bis zu 9,4 T zu ebnen", erklärte Gergo Bagamery, Direktor für präklinische Produktentwicklung bei Mediso. "Über diese Magnettechnologie zu verfügen, ermöglicht es uns, neuartige Designs für eine Vielzahl von Feldstärken und Bohrungsgrößen mit unübertroffener Flexibilität zu entwickeln."Durch die Übertragung der Technologie erhält Mediso Zugang zu den grundlegenden geistigen Eigentumsrechten und patentierten Technologien von SSI im Bereich der präklinischen MRT, was die Entwicklung neuer leitungsgekühlter supraleitender Magnete mit optimierten Bohrungsgrößen von bis zu 9,4 T ermöglicht."Unsere Zusammenarbeit mit Mediso in den letzten zehn Jahren hat die Leistungsfähigkeit unserer kryogenfreien Magnettechnologie in der Bildgebung unter Beweis gestellt", erklärte Shahin Pourrahimi, Technologievorstand von SSI. "Wir freuen uns sehr, diese Technologie durch den Technologietransfer weiterentwickeln zu können."Marc Buntaine, Geschäftsführer von IMRIS, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, diesen Übergang zu unterstützen, und sind überzeugt, dass die Fertigungskapazitäten und das Engagement für Innovation von Mediso die weltweite Bedeutung dieser Technologie weiter ausbauen werden."Diese Entwicklung unterstreicht erneut die Mission von Mediso, kompakte, innovative und vollständig integrierte Bildgebungslösungen für Forschungs- und klinische Umgebungen bereitzustellen.Medienkontakt:Medienkontakte: info@mediso.com; https://mediso.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2683532/Mediso_MRI_magnet.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediso-schlieWt-den-transfer-der-kryofreien-mrt-magnettechnologie-von-ssi-ab-302451648.htmlOriginal-Content von: Mediso Medical Imaging Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114959/6030798