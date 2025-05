Hotstocks KW 19 / 2025: Halbleiter-Aktien zeigen Stärke!

Volatile Entwicklung!

200er-EMA könnte Halbleiter-Aktien jetzt ausbremsen!

Die aktuelle US-Zollpolitik unter der zweiten Trump-Administration verändert den globalen Halbleitersektor grundlegend. Während der von der Biden-Regierung veranlasste Chips & Science Act heimische Hersteller wie Intel mit Subventionen unterstützt, kämpfen diese aufgrund der neuen Handelsbarrieren mit höheren Produktionskosten und eingeschränktem China-Zugang. Obwohl es zuletzt Tendenzen zu neuen Gesprächen zur Handelspolitik gab, könnte die grundsätzliche Verunsicherung anhalten.

Chinas Gegenreaktion ist vielschichtig und wirkungsvoll: Ein 140-Milliarden-USD-Investitionsprogramm für die eigene Halbleiterindustrie und - besonders folgenreich - ein teilweiser Exportstopp für Seltene Erden, bei denen China 70 Prozent der weltweiten Produktion kontrolliert. Diese unverzichtbaren Rohstoffe für Halbleiter haben bereits Preissprünge erlebt und belasten die Margen westlicher Hersteller erheblich. Alternative Lieferquellen aufzubauen wird Jahre dauern.

An den Aktienmärkten zeigten Halbleiterwerte in den letzten Monaten die typische höhere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt. Auffällig ist, dass der führende Halbleiter-ETF VanEck Semiconductor noch unter der 200-Tagelinie notiert, während der SPX und der Nasdaq-Index diese bereits überschritten haben.

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH) - ISIN IE00BMC38736

Dieser ETF repräsentiert mit 25 Positionen die wichtigsten Firmen der Halbleiterbranche. Das Fondsvolumen liegt bei 2.2 Milliarden USD. Die größten Anteile sind in die Unternehmen Broadcom, Nvidia und ASML investiert. Nach dem Allzeithoch im Januar setzte ein deutlicher Abverkauf ein, der bis zum Tief vom 7. April rund 37 Prozent ausmachte. Inzwischen konnte das Wertpapier den 20er- und 50er-EMA zurückerobern. Für eine nachhaltige Erholung wäre aber die Rückeroberung der 200-Tagelinie notwendig.

ASML Holding N.V. (ASML) - ISIN NL0010273215

Die niederländische Technologiefirma ASML nimmt eine zentrale Position in der globalen Chipfertigung ein. Ihre bahnbrechenden Lithographie-Anlagen, insbesondere die EUV- und fortschrittlichen High-NA-Systeme, erfahren ungebrochene Marktnachfrage. Dieser Erfolg wird maßgeblich durch den weltweiten KI-Boom sowie durch strategische Kooperationen mit führenden Halbleiterherstellern in verschiedenen Regionen vorangetrieben. Die Aktie hat auf Grund der restriktiven Handelspolitik gegenüber China starke Abverkäufe erlitten, konnte aber 20er- und 50er-EMA zurückerobern. Bei einer Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau könnten sich Chancen für kurzfristige Trades mit Kursziel zur 200-Tagelinie ergeben. Die Kurslücke unter den letzten beiden Tageskerzen böte sich als Absicherung an.

NVIDIA Corporation (NVDA) - ISIN US67066G1040

Mit dem Nvidia RTX Pro 6000 könnte der Speicherhersteller im Bereich der Künstlichen Intelligenz neue Maßstäbe setzen. Zur positiven Kursentwicklung haben auch freundlichere Töne der US-Administration zur Handelspolitik beigetragen. Die Aktie hat auch die 200-Tagelinie bereits kurzfristig überschritten und formiert bei 120 USD den Ansatz einer Widerstandslinie. Von dort aus wäre der Weg frei zurück zum Allzeithoch vom Januar.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) - ISIN US8740391003

Die jüngst von US-Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle auf Halbleiterprodukte führen zu ungewöhnlichen Marktbewegungen. Firmen ohne eigene Fertigungskapazitäten sehen sich mit begrenzten Alternativen konfrontiert und reagieren mit vorsorglichen Großeinkäufen. Diese Entwicklung spiegelt sich deutlich in den aktuellen Zahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company wider. Der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter veröffentlichte am Freitag beeindruckende Umsatzdaten: Im April erzielte das Unternehmen einen historischen Höchstwert von 11.6 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 48.1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mit der Rückeroberung aller wichtigen EMAs und der Ausbildung einer Breakout-Range zwischen 170 und 180 USD könnte das Wertpapier bereit sein für den nächsten Schub zur Unterkante der Kurslücke von Ende Januar bei 215 USD.

Broadcom Inc. (AVGO) - ISIN US11135F1012

Auch die Broadcom-Aktie hat sich sehr stark entwickelt, wozu neben starken Zahlen auch ein Aktienrückkaufprogramm beigetragen hat. Trader sollten auf Grund des positiven Momentums der letzten Tagen hier Rücksetzer abwarten.ber als bullische Tasse-mit-Henkel-Formation darstellen könnte.

Tagescharts vom 09.05.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 10.05.2025

