Bitcoin nähert sich dem Allzeithoch: On-Chain-Daten signalisieren bullischen Trend

Bitcoin legte in den vergangenen sieben Tagen rund 8 Prozent zu und konsolidiert aktuell nahe der Marke von 104.000 US-Dollar - nur etwa 5 Prozent unter dem Allzeithoch vom Januar 2025. Der Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 95.000 und 99.000 US-Dollar gilt als klares bullisches Signal. Das Momentum bleibt stark, und On-Chain-Daten sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial im Mai.

Bitcoin-Indikatoren zeigen Kurspotenzial: Das steckt dahinter

Analysten von CryptoQuant werden aktuell wieder deutlich bullischer und verweisen auf unterschiedliche Metriken. Der Bull-Bear Market Cycle Indicator von CryptoQuant dient dazu, Phasen von Bullen- und Bärenmärkten auf Basis aggregierter On-Chain-Daten zu identifizieren. Seit Ende Februar 2024 zeigte der Indikator durchgehend einen Bärenmarkt an, doch nun gibt es erste Anzeichen einer Trendumkehr mit einem schwachen, aber bullischen Signal.

Entscheidender ist die Entwicklung der kurzfristigen 30-Tage-Durchschnittslinie, die jüngst nach oben drehte. Sollte sie die längerfristige 365-Tage-Linie überschreiten, deutet das historisch oft auf eine bevorstehende explosive Aufwärtsbewegung bei Bitcoin hin. Auch der Bitcoin Bull Score Index ist innerhalb kurzer Zeit von 20 auf 80 gestiegen, was auf einen massiven Stimmungsumschwung hindeutet. Besonders der Anstieg der Spotnachfrage gilt als positives Zeichen: Er zeigt, dass echte Käufe - nicht nur Derivate - den Kurs stützen.

Institutionelles Kapital verändert den Markt grundlegend

Laut dem CEO von CryptoQuant, Ki Young Ju, hat sich die Marktstruktur von Bitcoin grundlegend verändert. Während frühere Zyklen stark von Walen und Retail-Investoren geprägt waren, dominiert heute institutionelles Kapital das Geschehen. Er räumt ein, sich mit seiner früheren Einschätzung geirrt zu haben: Der Bullenzyklus sei doch nicht beendet, da aktuell massives Kapital über Bitcoin-ETFs zufließt.

Diese neuen Liquiditätsquellen, etwa von Strategy oder staatlichen Akteuren, könnten klassische Verkaufswellen neutralisieren. Entscheidend sei nicht mehr, ob alte Wale verkaufen - sondern wie viel frisches Kapital durch institutionelle Kanäle nachkommt. Diese veränderte Dynamik spricht laut Ju für anhaltend bullisches Potenzial. Das Zusammenspiel aus institutioneller Nachfrage und verringertem Verkaufsdruck könnte den Weg für neue Höchststände ebnen.

BTCBULL: Innovativer Meme-Coin im vielversprechenden Presale

Im Umfeld wachsender Spekulation über eine neue Altcoin-Saison hat sich BTCBULL als neuer Token positioniert, der mehrere populäre Krypto-Strömungen kombiniert: Bitcoin als Fundament, Meme-Dynamik als Garant für Reichweite und ein deflationäres Modell als Preistreiber. Anders als viele Meme-Coins bringt BTCBULL ein funktionales Konzept mit direkter Anbindung an reale Bitcoin-Ausschüttungen.

Der Mittelpunkt des Projekts ist ein stufenbasiertes Airdrop-System, das reale BTC-Transfers bei steigenden Kursen vorsieht. Wird eine definierte Marke im Bitcoin-Chart überschritten, erhalten qualifizierte Inhaber von BTCBULL-Token echte BTC. Startpunkt ist die Schwelle von 150.000 US-Dollar, weitere Airdrops folgen in 50.000er-Schritten. BTCBULL Token werden auch regelmäßig verbrannt, sobald Bitcoin neue Kursmarken überwindet, wodurch eine künstliche Verknappung entsteht. Zudem können Nutzer ihre Token staken und erhalten aktuell eine jährliche Rendite von rund 75 Prozent APY.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

