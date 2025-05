Drei Altcoins mit Potenzial: Investitionschancen nach der jüngsten Krypto-Rallye

Nach dem jüngsten Aufschwung am Kryptomarkt richten viele Anleger ihren Blick gezielt auf Altcoins, die bislang noch nicht im vollen Umfang von der Rallye profitieren konnten. Während Bitcoin bereits die 100.000-Dollar-Marke überschritten hat, gibt es im Altcoin-Bereich noch zahlreiche Projekte mit erheblichem Wachstumspotenzial. In diesem Artikel stellen wir drei vielversprechende Altcoins vor, bei denen sich ein Einstieg aktuell noch besonders lohnen könnte.

OP: Layer-2-Lösung für Ethereum mit Erholungspotenzial

Ein Altcoin mit bedeutendem Potenzial ist derzeit OP, die Kryptowährung des Projekts Optimism. Diese Layer-2-Lösung für das Ethereum-Netzwerk könnte besonders von der aktuellen Ethereum-Rallye profitieren. Ethereum selbst hat in den letzten Tagen massive Kursanstiege erlebt und ist erst kürzlich um 25% im Wert gestiegen. Eine fortgesetzte Ethereum-Rallye könnte auch Projekte beflügeln, die auf diesem Netzwerk aufbauen.

Derzeit bietet OP einen sehr günstigen Einstiegszeitpunkt, da sich der Coin über mehrere Monate in einem starken Abwärtstrend befand. Nachdem OP Anfang 2024 bis auf 4,85 Dollar angestiegen war, fiel der Kurs zunächst unter 2 Dollar und in den letzten zwei Monaten sogar unter die 1-Dollar-Marke. Der jüngste Tiefststand lag bei nur 0,57 Dollar, von wo aus es in den letzten drei Tagen bereits wieder auf 0,77 Dollar aufwärts ging. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,27 Milliarden Dollar und Rang 66 unter den größten Kryptowährungen besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial.

TON: Technisch interessante Position nach starker Korrektur

Auch bei der Kryptowährung TON könnte es sich derzeit um einen Altcoin mit beachtlichem Potenzial handeln. Als native Kryptowährung der TON Foundation erlebte TON besonders 2024 einen starken Boom mit einer Rallye auf ein Allzeithoch von 8,24 Dollar. Zu diesem Zeitpunkt stieg TON in die Top 10 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung auf und erreichte einen Wert von über 20 Milliarden Dollar.

Seit Juni 2024 ist der Kurs jedoch rückläufig, mit jüngsten Tiefstständen unter 3 Dollar. Diese Marke scheint jedoch zu halten, und der Kurs konnte bereits wieder auf 3,40 Dollar steigen. Sollte sich die 3-Dollar-Marke als stabiler Support erweisen, könnte dies den Beginn einer Erholungsrallye in Richtung früherer Höchststände signalisieren. Im weiteren Jahresverlauf könnte TON, angetrieben vom allgemeinen Kryptomarkt-Aufschwung, wieder über 5 Dollar oder sogar in Richtung seines Allzeithochs steigen. Das Aufwärtspotenzial ist jedoch angesichts der bereits massiven Marktkapitalisierung etwas eingeschränkt.

SOLX: Chancenreicher Presale mit Layer-2-Lösung für Solana

Ein besonders aussichtsreicher Altcoin in Sachen Wachstumspotenzial ist SOLX, der sich derzeit noch im Presale-Stadium befindet. Im Gegensatz zu etablierten Coins kann SOLX noch nicht auf Krypto-Börsen gehandelt werden, sondern ist ausschließlich über die offizielle Website des Projekts Solaxy erhältlich. Im aktuellen Presale wird der Coin zum rabattierten Preis von 0,00172 Dollar angeboten, wobei bereits über 34 Millionen Dollar an Investitionen zusammengekommen sind.

Das Projekt Solaxy verfolgt das ambitionierte Ziel, die erste eigene Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain zu entwickeln. Diese Innovation könnte entscheidend sein, da Solana als eines der beliebtesten Krypto-Netzwerke in Zeiten hoher Auslastung oft an seine Kapazitätsgrenzen stößt und in der Vergangenheit sogar Netzwerkausfälle erlebte. Die Layer-2-Lösung von Solaxy würde ermöglichen, Transaktionen auf die Solaxy-Blockchain auszulagern, was dem gesamten Solana-Ökosystem eine erhebliche Verbesserung bieten könnte. Von dieser nützlichen Funktion und dem daraus resultierenden Wachstum könnte der SOLX-Token erheblich profitieren.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.