Krypto-Markt im Aufschwung: Neue bullische Katalysatoren treiben Bitcoin über 100.000 USD

Der Krypto-Markt konnte sich in den letzten Wochen wieder deutlich erholen und wird dabei von mehreren bullischen Faktoren angetrieben. Die Bitcoin-Dominanz ist von 65,38% auf 63,37% gesunken, während der Altcoin Season Index ein neues Hoch erreicht hat, das zuletzt im März dieses Jahres zu sehen war. Auch der Crypto Fear & Greed Index steigt seit April wieder deutlich und hat sich aus der Zone der Angst in den gierigen Bereich bewegt, wobei er unmittelbar vor der extremen Gier steht.

Handelsgespräche und Zollsenkungen erhöhen Risikobereitschaft

Die aktuellen Verhandlungen zwischen den USA und China haben die Risikobereitschaft der Anleger erhöht. Delegierte beider Länder haben sich nach früheren Gesprächen in dieser Woche erneut getroffen. Obwohl es kurzfristige Spekulationen über eine mögliche Abreise der chinesischen Delegation gab, kehrten diese nach einer Pause zurück.

Fortschritte gab es bereits bei den Verhandlungen zwischen Großbritannien und den USA, wobei die Zölle für britische Autos von 27,5% auf 10% gesenkt wurden. Für Stahl wurden die Zölle sogar vollständig aufgehoben, was auch bezüglich China die Hoffnungen auf einen gemäßigteren Kurs steigen lässt, zumal der Druck aus der Wirtschaft zunimmt.

Zuflüsse in Bitcoin-ETFs und Verknappung des Angebots

Die Bitcoin-ETF-Investoren zeigen starkes Interesse an der führenden Kryptowährung. Der BlackRock-ETF verzeichnet bereits den 19. Tag in Folge Zuflüsse, was für dieses Jahr einen neuen Rekord darstellt. Insgesamt halten alle ETFs mittlerweile Bitcoins im Wert von 123,26 Mrd. USD, was gegenüber den 73,96 Mrd. USD vom 12. Januar 2024 einer Steigerung von 66,7% entspricht.

Das Kaufverhalten von Michael Saylor und seinem Unternehmen Strategy bezüglich Bitcoin hat ohne jegliche Verkäufe zu einer jährlichen Deflation von 2,23% geführt. Saylor soll viermal so viel Bitcoin gekauft haben, wie die Miner in derselben Zeit geschürft haben. Auch andere Marktteilnehmer haben diese Entwicklung erkannt - Krypto-Miner haben seit Beginn des Jahres angefangen, ihre geschürften Bitcoin-Bestände zu halten, wodurch sich das Angebot an den Börsen weiter verknappt.

BTC Bull Token: Gewinnchancen im Bullenmarkt maximieren

Bitcoin notiert mittlerweile bei einem Preis von mehr als 100.000 USD, womit die potenziellen Gewinne durch Kursanstiege für Anleger abnehmen. Als Alternative wurde der neue Memecoin BTC Bull Token entwickelt, der einen Turbo für den Bitcoin-Narrativ und zusätzliche Belohnungsmechanismen bietet.

Der BTC Bull Token verfügt über verschiedene Belohnungsmechanismen, die an Bitcoin-Preismeilensteine gekoppelt sind. Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 USD werden beispielsweise Burnings (Token-Verbrennungen) freigeschaltet, die den Coin seltener machen und durch Verringerung des Angebots Kurssteigerungen fördern können. Ab 150.000 USD kommen Bitcoin-AirDrops hinzu. Beide Mechanismen werden in Abständen von 50.000 USD wiederholt, um eine langfristige Attraktivität des Coins und eine höhere Korrelation mit Bitcoin zu gewährleisten.

Der Vorverkauf von BTC Bull Token hat bereits 5,55 Mio. USD eingenommen. In der aktuellen Phase stehen die Coins für einen rabattierten Preis von 0,002505 USD zum Kauf zur Verfügung. Für dieses Angebot bleibt weniger als ein Tag und 19 Stunden Zeit übrig. Angesichts der nahenden Preismeilensteine ist mit einem baldigen Ende des Vorverkaufs zu rechnen.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.