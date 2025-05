Die auf dem ADHD World Congress vorgestellten Daten zeigen, wie QbCheck die Diagnosegenauigkeit und die individuelle Behandlungsüberwachung unterstützt und so eine effiziente und zuverlässige Versorgung in virtuellen Umgebungen ermöglicht.

Neue Erkenntnisse zeigen signifikante Verbesserungen beim Zugang, beim Vertrauen der Ärzte, bei der Symptomverfolgung und bei der individuellen Versorgung durch objektive Tests.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung skalierbarer, evidenzbasierter Tools, da viele Länder, darunter Großbritannien und die USA, mit einer steigenden Nachfrage nach ADHS-Diagnosen und -Behandlungen konfrontiert sind.

Die Studie zeigte signifikante Verbesserungen nach der Behandlung und bestätigte die klinische Praxis sowie eine bessere Abstimmung zwischen Ärzten und Patienten.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach virtueller ADHS-Versorgung zeigen die Ergebnisse einer neuen Studie, die mit ADHD 360, dem größten evidenzbasierten digitalen Dienstleister für die Diagnose und Behandlung von ADHS in Großbritannien, durchgeführt wurde, wie objektive ADHS-Diagnose- und Überwachungstechnologien die Behandlungsergebnisse und die klinische Sicherheit verbessern.

Die Ergebnisse wurden auf dem ADHD World Congress 2025 in Prag, Tschechien, vorgestellt und unterstreichen die Rolle von QbCheck, der Fernuntersuchungslösung von Qbtech, die es Ärzten ermöglicht, sicherere, datengestützte Entscheidungen zu treffen und ein personalisierteres und kooperativeres Versorgungsmodell zu unterstützen. Das Tool sorgt für mehr Klarheit bei der Beurteilung von Symptomen und der Anpassung von Behandlungsplänen im Laufe der Zeit, gewährleistet die Diagnosegenauigkeit und trägt dazu bei, die Abstimmung zwischen Ärzten und Patienten während der gesamten Behandlung zu verbessern.

Die Ergebnisse der Umsetzung dieses Modells durch ADHD 360 zeigen, wie ein standardisierter Ansatz für die virtuelle ADHS-Versorgung das Vertrauen der Ärzte stärkt, Wartezeiten verkürzt und die Patientenbindung verbessert. Zusätzlich zu seiner Verwendung als Diagnosetool wurde QbCheck, das objektive Fernbewertungstool von Qbtech, zur Überwachung der Behandlungseffekte eingesetzt, um Ärzten bei der Anpassung der Behandlung zu unterstützen.

"Konsistenz und Qualität stehen im Mittelpunkt unseres virtuellen Versorgungsmodells, und QbCheck spielt eine wichtige Rolle bei der Einhaltung dieser Standards", sagt Carl Ellis, Psychiater und Teamleiter bei ADHD 360. "Die objektiven Daten, die es liefert, stellen sicher, dass jeder Patient unabhängig von seinem Aufenthaltsort nach denselben evidenzbasierten Kriterien beurteilt wird. Dies minimiert nicht nur das Risiko subjektiver Verzerrungen, sondern stellt auch sicher, dass unser klinisches Team eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Versorgung in großem Maßstab leisten kann."

Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Verbesserung von der Baseline bis zur Nachbehandlung. Über den Wert von QbCheck als objektives Instrument zur Symptommessung und Diagnose hinaus zeigen die Daten die Reaktion der Patienten auf die pharmakologische Behandlung, was Ärzte bei der Entwicklung individueller und adaptiver Behandlungspläne unterstützen kann, da quantifizierbare Daten zu Symptombild und Ansprechen vorliegen.

In dieser Studie wurden Daten aus routinemäßigen QbCheck-Untersuchungen gesammelt, die im Rahmen des ADHD 360-Modells im Vereinigten Königreich durchgeführt wurden. Die Basisdaten wurden vor der Diagnose und Behandlung erhoben, zusätzliche QbCheck-Untersuchungen wurden durchgeführt, nachdem die Patienten mit einer stimulierenden medikamentösen Behandlung optimiert worden waren. Zusätzlich zu QbCheck erhielten alle Patienten den Adult ADHD Self Report Scale (ASRS) oder den Swanson, Nolan and Pelham Rating Scale (SNAP) und den QbCheck Rating Scale (QbRS) zur Bewertung der selbst berichteten Symptome.

"QbCheck bringt Transparenz und Struktur in den Prozess, sodass Ärzte Symptome klar visualisieren, das Ansprechen auf die Behandlung verfolgen und Patienten die objektive Bestätigung geben können, die sie verdienen", sagt Dr. Mikkel Hansen, Chief Medical Officer bei Qbtech. "Diese Daten zeigen, wie ein standardisierter Weg zur virtuellen ADHS-Versorgung Ärzten dabei hilft, die Fernüberwachung der Wirkungen von Medikamenten, die Symptomregulierung und die Gesamtergebnisse der Behandlung erfolgreich zu erleichtern, was für virtuelle Versorgungsmodelle wie ADHD 360 von entscheidender Bedeutung ist."

Angesichts der zunehmenden Kontrolle der ADHS-Behandlung und der Verbreitung virtueller Versorgungsmodelle zeichnet sich QbCheck durch seine klinische Genauigkeit, sein patientenorientiertes Design und seine Skalierbarkeit aus. QbCheck wurde 2016 entwickelt und verbessert die Erfahrung von Ärzten und Patienten, um eine optimale Versorgung in virtuellen Umgebungen zu gewährleisten. QbCheck wird von mehr als 10.000 Ärzten weltweit eingesetzt, die virtuelle Kliniken betreiben oder in stationären Einrichtungen arbeiten und Fernbehandlungen für ADHS anbieten. Die Flexibilität für diese Ärzte und ihre Patienten ist entscheidend für einen gleichberechtigten Zugang zur Versorgung unabhängig vom Wohnort, insbesondere für Menschen, die in einer Region mit Mangel an psychiatrischen Fachkräften leben.

Seit seiner Einführung in Schweden im Jahr 2002 hat Qbtech weltweit mehr als 1 Million Patienten unterstützt. Mehr als 40 unabhängige Studien belegen die Vorteile des Unternehmens für den gesamten Patientenversorgungsprozess, darunter ein verbesserter Zugang zur Versorgung, ein höheres Vertrauen der Ärzte, eine um 50 bessere Indikation der Behandlungsergebnisse als bei standardisierten Selbstbewertungsskalen und eine einheitliche Versorgung über verschiedene Fachbereiche hinweg.

