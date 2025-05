Krypto News: XRP bald bei 10 US-Dollar? Ripple und SEC einigen sich

Es war ein Paukenschlag und das Ende einer unendlich scheinenden Geschichte. Der Rechtsstreit zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und Ripple steht anscheinend kurz vor der Beilegung. Ripple Labs erklärte sich im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung, die bei einem Gericht in Manhattan eingereicht wurde, bereit, das Treuhandkonto mit 125 Millionen US-Dollar aufzulösen, das von Ripple im Rahmen des Gerichtsverfahrens eingerichtet wurde.50 Millionen US-Dollar von diesem Geld sollen an die SEC fließen, der Rest geht zurück an Ripple Labs. Die ursprüngliche Geldstrafe, die Ripple zahlen sollte, belief sich auf 125 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug soll die SEC anerkennen, dass der XRP kein Wertpapier ist, wenn der Coin an öffentlichen Börsen gehandelt wird. Damit wäre der XRP der erste regulierte Token in den USA.

Ripple Kurs geht durch die Decke - XRP bald bei 10 US-Dollar?

Auf Wochensicht stieg der Kurs des XRP um 10,23 Prozent. Auf Monatssicht legte der Coin sogar um 23 Prozent zu. Aktuell notiert der XRP bei 2,41 US-Dollar und damit knapp 36 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,84 US-Dollar im Januar 2018. Geht es nach dem Analysten WSB Trader Rocko, könnte dieser Kurssprung erst der Anfang sein. Er sieht den XRP bis zum zweiten Quartal bei 10 US-Dollar.

Ob sich seine Prognose bewahrheitet oder nicht, wird sich erst noch zeigen. Denn es läuft nicht alles rund bei Ripple und paradoxerweise liegt das vor allem in der Lobbyarbeit des Kryptoprojekts. Denn angeblich soll ein Lobbyist für den Post des US-Präsidenten verantwortlich sein, in dem er ankündigte XRP in die strategische Kryptoreserve aufzunehmen und aufgrund dessen der Kurs des Coins explodierte. Erst angeblich im Nachhinein fand der Präsident heraus, dass der Lobbyist von Ripple bezahlt wurde. Weder XRP noch Solana oder Cardano, die anderen Coins, die in dem Post erwähnt wurden, sind anschließend in das US Digital Asset Stockpile aufgenommen worden. Wie diese Entscheidung zustande kam, ist nicht bekannt, allerdings ist der Lobbyist seitdem im Weißen Haus "Persona non grata", also unerwünscht.

Kommt jetzt der XRP ETF?

