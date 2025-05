Bitcoin-Preis über 103.000 USD und Best Wallet erzielt 12 Mio. $, aber AirDrop endet

Bitcoin konnte zuletzt wieder bis zur Marke von 104.000 USD steigen, während der Vorverkauf der multifunktionalen Best Wallet aufgrund des großen Interesses mittlerweile mehr als 12 Mio. USD eingenommen hat. Angetrieben werden sie unter anderem von dem großzügigen $BEST-AirDrop, welcher noch bis zum 15. Mai laufen wird.

Die Kryptowährungen steigen wieder steil und die Best Wallet wird zu den großen Gewinnern zählen. Sie gehört zur Kategorie der selbstverwalteten digitale Geldbörsen und verfügt über einen eigenen Coin, während sie mit ihrer hohen Interoperabilität eine große Anzahl von Chains unterstützen soll.

Zudem hat die führende Krypto-Research und Analyse-Website Messari die Best Wallet sogar als die beste selbstverwahrende Wallet mit eigenem Coin aufgelistet. Darauf folgen die Trust Wallet und Atomic Wallet. Im Bereich der Multi-Chain-Wallets, welche eine nahtlose Nutzung des Web3s ermöglichen, zählt die Best Wallet ebenfalls zu den besten, wie Exodus und MetaMask.

Messari mit Unterstützung von Copilot zeigt, dass die Konkurrenten wie MetaMask und Exodus trotz der Beliebtheit noch keinen eigenen Coin haben. Dies dürfte sich jedoch als kostspieliger Fehler für diese herausstellen, da Web3-Features von der Krypto-Community zunehmend als Selbstverständlichkeit betrachtet werden. Mit Best Wallet soll hingegen die Zukunft eingeleitet werden.

Daher hat sich auch der Vorverkauf der $BEST-Coins so positiv entwickelt. Einige Anleger wollen sich damit schon für die Altcoin-Saison in Stellung bringen, um bei dem nächsten potenziellen 100x-Coin früh mit dabei zu sein.

Launchpad von Best Wallet spürt Gewinner auf, während Multi-Chain und institutionelle Sicherheit geboten werden

Viele Anleger sind mit der Frage überfordert, welcher neuer Coin als Nächstes steil steigen wird, wenn dieser auf den Markt kommt. Genau dafür bietet die Best Wallet das Feature "Upcoming Tokens", welches die Token aufzeigen soll, noch bevor diese an den zentralen und dezentralen Kryptobörsen eingeführt werden.

Seit dem letzten Upgrade unterstützt die Best Wallet auch alle Bitcoin-Transaktionen und -Speicheranforderungen vollständig. Viele andere digitale Geldbörsen bieten hingegen meist nur mit der EVM kompatible Coins an. Im Unterschied zu diesen ist die Best Wallet deutlich vielseitiger.

Bemerkenswert ist auch die Sicherheit auf institutionellem Niveau, was unter anderem durch Multi-Party-Computation von Fireblocks erreicht wird. Bei diesem Verfahren wird der Private Key in mehrere Teile gespalten und muss von verschiedenen Rechnern verifiziert werden, um auf diese Weise eine höhere Sicherheit zu erhalten.

Interessant ist auch die Möglichkeit, mithilfe der App ein Cloud-Backup aller Multi-Chain-Wallets zu erstellen. Somit sind Anleger nicht mehr länger mit dem sicheren Verwahren von komplexen und anstrengenden Passwörtern beschäftigt.

Fortan ist nur noch ein Tag Zeit übrig, um den $BEST-Coin in der aktuellen Vorverkaufsrunde zu erwerben. Danach wird eine weitere Preiserhöhung durchgeführt, wobei der Token bis dahin noch für 0,025005 USD erhältlich ist.

AirDrop von $BEST endet am 15. Mai

Noch können Sie einige kostenlose $BEST-Coins erhalten, wenn Sie sich bei dem Best-Wallet-AirDrop registrieren. Dafür müssen Sie sich mit der Seite verbinden und dann die verschiedenen Aufgaben absolvieren.

Für die Teilnahme haben Sie noch bis zum 15. Mai Zeit. Dafür klicken Sie einfach auf den untenstehenden Link, um das Video mit der genauen Erklärung zu finden:

https://twitter.com/BestWalletHQ/status/1919708840028745962

Neben dem frühen Zugang zu Krypto-Presales schaltet der native $BEST-Coin noch einige weitere Vorteile der Best Wallet frei. So werden mit ihm die Gebühren innerhalb des gesamten Ökosystems reduziert.

Tauschen können Sie Kryptowährungen direkt innerhalb der App, sodass Sie sich unnötige Transaktionen zu Börsen und die damit verbundenen Kosten sparen können. Dabei lassen sich die digitalen Assets sogar über verschiedene Blockchains hinweg tauschen.

Besonders bemerkenswert ist der Autorouter, welcher die besten Wechselkurse und Gebühren ermöglicht. Dabei werden die Preise von 200 dezentralen Börsen und 20 Cross-Chain-Bridges verwendet, um besonders viel zu sparen. Damit können die Anleger auch über den Markt hinweg in Blockchains ein- und aussteigen.

Außerdem werden über den Besitz der $BEST-Coins höhere Staking-Renditen freigeschaltet, welche über den Staking-Aggregator der Best Wallet verfügbar sind. Ebenso gewährt dieser seinen Inhabern Governance-Rechte bei der DAO, um über die künftigen Entwicklungen und andere wichtige Themen abzustimmen.

Dank der Multi-Wallet-Funktionalität können die digitalen Assets von mehr als 60 verschiedenen Blockchains über ein Portfolio praktisch verfolgt werden. Schon bald sollen Solana, Base, Ton und weitere vollständig unterstützt werden.

Mit der Best Wallet können Sie auch mit Fiatwährungen Kryptowährungen kaufen, wofür praktische Onramper zur Verfügung gestellt werden. Diese unterstützen verschiedene Zahlungsmethoden wie Debit- und Kreditkarten, was Best Wallet zu einer schnellen und nahtlosen Lösung macht.

Hinzu kommt die Best Card, welche von Apple Pay und Google Pay unterstützt wird, sowie sich schon in der Vorbereitung befindet. Mit dieser wird den Nutzern ein Cashback-Verfahren geboten, welches für Einkäufe bis zu 8 % zahlt.

Wie gut die Best Wallet ist, können Sie den Bewertungen der App-Stores entnehmen:

Best Wallet ist ideal für Anfänger, aber bietet auch mehr

Einige bezeichnen die Best Wallet als Mutter der Wallets, weil sie schlank, intuitiv und benutzerfreundlich ist. So können sich Anfänger schon wenige Minuten nach dem Download mit dieser zurechtfinden. Neulinge können einfach durch die Integration von MoonPay und Alchemy Pay mehr als 100 Fiatwährungen in Kryptowährungen umtauschen.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Web3-Apps in der Best Wallet anzufinden, welche sich sicher und praktisch über diese nutzen lassen. Für die diversen Angebote erhalten die Inhaber der $BEST-Coins zudem zahlreiche weitere Vorteile, wie Boni und verringerte Gebühren.

Neben der hohen Bequemlichkeit und Geschwindigkeit zeichnen die Best Wallet vor allem die Möglichkeiten aus mit welchen die Nutzer ihre Rendite maximieren. So scannt der Staking-Aggregator die Projekte mit den höchsten Zinsen und stellt den Nutzern eine Möglichkeit zur Verfügung, um passive Einkommen zu erzielen.

Durch das Halten des $BEST-Coins werden die Renditen des Verfahrens sogar noch einmal gesteigert. Ebenso lässt sich der native Token staken, um von aktuell 122 % pro Jahr zu profitieren. Die Zinsen passen sich dynamisch, sobald mehr Investoren dem Pool beitreten.

Jedoch geht es nicht nur um das Staking. Denn darüber hinaus werden über die Funktion "Upcoming Tokens" die besten Kryptowährungen zu Beginn bereitstellt, noch bevor sie von dem Mainstream entdeckt wurden.

Zu einigen der erfolgreichsten Vorverkäufe der Best Wallet zählen unter anderem Pepe Unchained, mit einem Anstieg von bis zu 700 %, und Catslap, welche um mehr als 7.000 % an Wert gewinnen konnte.

So können Sie am Presale der Best Wallet für 10x teilnehmen

Ein Investment in die Best Wallet zu Beginn könnte sich besonders bezahlt machen. Allerdings sollten Anleger stets ihre eigenen Überprüfungen durchführen und nur so viel investieren, wie sie zu verlieren bereit sind.

Das Video der Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins, welche auf 724.000 Abonnenten kommt, bietet einen guten Anfang. Demnach dürfte der $BEST-Coin einen Anstieg von 10x erzielen:

Der Vorverkauf kann auf der Website der Best Wallet gefunden werden. Mit dieser verbinden Sie Ihre Wallet und können dann über die Benutzeroberfläche an dem Presale teilnehmen. Dieser akzeptiert die Kryptowährungen ETH, USDT und Bankkarten.

Zudem lassen sich mühelos die Assets von anderen Wallets importieren, wobei unterschiedliche Blockchains und Geldbörsen unterstützt werden. Die Best Wallet kann man im Google Play Store und Apple App Store finde.

Damit Sie keine Updates, Aktionen und weitere wichtigen Ankündigungen verpassen, sollten Sie der Best Wallet auf X, Telegram und Discord folgen.

Um sich optimal auf die Altcoin-Saison vorzubereiten, ist die Best Wallet die optimale Lösung. Sie bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die besten Preise, einzigartige Funktionen und erreicht die Aufmerksamkeit der Krypto-Community über die führende Datenwebsite Messari, wobei sie auch Möglichkeiten zur Identifizierung der besten Investmentchancen bereitstellt.

Jetzt einzigartige Chance der Best Wallet nutzen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.