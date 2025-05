München (ots/PRNewswire) -Die Intersolar Europe 2025 findet vom 7. bis 9. Mai in München statt. Huawei Digital Power stellt dabei seine netzbildenden Smart PV+ESS-Produkte und -Lösungen für alle Szenarien vor. Diese Spitzentechnologien und erfolgreichen Geschäftsanwendungen tragen dazu bei, den Bau neuer Stromversorgungssysteme zu beschleunigen und die weltweite Branche der erneuerbaren Energien zu einer hochwertigen Entwicklung zu führen.Kohlenstoffneutralität und Energiewende sind heute globale Aufgaben. Dies erfordert den Bau neuer Stromversorgungssysteme, damit mehr erneuerbare Energie verbraucht werden kann und mehr leistungselektronische Geräte bei der Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -nutzung zum Einsatz kommen. Die neuen Energiesysteme integrieren Energie- und Informationsflüsse. Energieflüsse, die durch Informationsflüsse gesteuert werden (bekannt als "Bit-managed Watt"), ermöglichen eine flexible Disposition, Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine stabile netzbildende Steuerung und sind daher von wesentlicher Bedeutung.In Szenarien im Versorgungsbereich bietet das Smart String Grid Forming ESS von Huawei Netzbildung für alle Szenarien, Sicherheit von Zelle zu Netz, optimale Investitionen über den gesamten Lebenszyklus und vollständige Digitalisierung der Verbindungen. Es verfügt über Netzbildungsfunktionen für alle Szenarien, alle Netzbedingungen und den gesamten Lebenszyklus von Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -verbrauch. Das bedeutet, dass das Smart String Grid Forming ESS von Huawei eine stabile Netzbildung in allen Bereichen des Ladezustands (SOC) und des Kurzschlussverhältnisses (SCR) und zu jeder Zeit gewährleisten kann. Außerdem ist es zukunftssicher und unterstützt die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung.- Auf der Erzeugerseite kann die Lösung an jedes beliebige Netz angepasst werden, und der Strom kann stabil übertragen werden. Die Funktionen und Anwendungseffekte der Spannungs-, Frequenz- und Leistungswinkelregelung entsprechen denen von Synchronkondensatoren. Die netzbildende ESS-Lösung zeichnet sich durch einfache Wartung und geringere Lebenszyklusinvestitionen aus.- Auf der Übertragungs- und Verteilungsseite stabilisiert die Lösung Spannung und Frequenz, unterstützt Schwarzstarts und mildert die Folgen einer schwachen Stromversorgung in Lastzentren. Da sich der Strommarkt von Energie- und Kapazitätsmärkten auf Märkte für Hilfsdienste wie Blindleistung und Trägheitsdienste ausweitet, entwickelt sich das Smart String Grid-Forming ESS von Huawei weiter, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Es bietet eine Plattform, die sich an verschiedene Geschäftsmodelle anpassen lässt und eine flexible Weiterentwicklung unterstützt.- Auf der Verbraucherseite ermöglichen die nahtlose Ein- und Ausschaltung und der stabile netzunabhängige Betrieb Mikronetze, die zu 100 % aus erneuerbaren Energien gespeist werden.Eine hierarchische Steuerung ist für ein Microgrid-System unerlässlich, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit und Stabilität zu erreichen. Das Microgrid-Steuerungssystem von Huawei berücksichtigt sorgfältig die zeitbasierte Steuerung und Funktionsimplementierung und ist in drei Ebenen unterteilt: stabile netzbildende Steuerung, effiziente koordinierte Steuerung und intelligentes optimiertes Dispatching. Sie bietet umfassende technische Unterstützung für die kohlenstoffarme und effiziente Energiewende in Branchen wie dem Bergbau.Das 215 kWh Smart Hybrid Cooling ESS von Huawei wurde entwickelt, um einen nachhaltigen Betrieb im gewerblichen und industriellen Bereich zu ermöglichen, und bietet proaktive Sicherheit, erstklassige Qualität und höhere Rentabilität.- Proaktive Sicherheit: Huawei schlägt das Konzept der "Cell-to-Consumption (C2C) Dual-Link Safety Architecture" vor, das sich auf die Sicherheit der elektrischen und thermischen Verbindungen zwischen Zelle, Pack, System und Verbrauch bezieht. Das ESS ist nach den Normen UL 9540A, VDE-AR-E 2510 und CE zertifiziert und hat als weltweit erstes Produkt die höchste Sicherheitszertifizierung L3 (Prime safety) des TÜV Rheinland erhalten.- Erstklassige Qualität: Dasr ESS läuft stabil unter extremen Bedingungen, ohne Leistungsabfall bei 50 °C* oder in einer Höhe von 4000 m*.- Höhere Rentabilität: Die einzigartige Optimierung auf Packungsebene wurde auf Version 2.0 aktualisiert und erreicht einen Wirkungsgrad von 91,3 %* und eine Entladetiefe von 100 % (DOD) für mehr nutzbare Energie während des gesamten Lebenszyklus.* Einzelheiten hierzu finden Sie in der Produktbroschüre.Die neu veröffentlichte Home Energy Management Solution 6.0 deckt die Bereiche Ökostromerzeugung und intelligenter Energieverbrauch ab und ist damit führend auf dem Gebiet der grünen Energie für Wohngebäude. Diese Lösung umfasst eine ganze Reihe neuer Produkte, wie das ESS LUNA S1-7kWh für Wohngebäude. Das ESS verfügt über eine branchenführende Langzeitgarantie, über 40 % mehr nutzbare Energie als der Branchendurchschnitt und bedarfsgerechte Kapazitätserweiterung auf bis zu 252 kWh. Es kann auch in einer Vielzahl von kleinen Gewerbe- und Industrie- und Wohngebäudeszenarien eingesetzt werden. Im Ausstellungsbereich für Wohngebäude von Huawei können sich Besucherinnen und Besucher von der Zuverlässigkeit und der hohen Qualität des Produkts unter extremen Bedingungen überzeugen, z. B. beim Eintauchen in 40 cm tiefes Wasser, bei einem Druck von 5 Tonnen, unter Einwirkung von Wind und Sand sowie bei extremer Kälte.Die Energiewende ist nicht nur eine technologische Innovation, sondern auch eine globale Anstrengung zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung. 