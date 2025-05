TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas hat am Samstagabend ein Video zweier im Gazastreifen festgehaltener Geiseln mit einem Appell zur Beendigung des Krieges veröffentlicht. In dem Video sagt einer der Männer über seinen abgemagert und apathisch wirkenden Mitgefangenen, dieser habe mehrfach versucht, sich selbst zu verletzen und verweigere die wenige Nahrung, die sie erhielten. "Wieso dauert dieser Krieg immer noch an", fragte er in dem Video, das den Druck auf die israelische Regierung erhöhen soll. "Ein ganzes Land will, dass dieser Alptraum aufhört. Die Zeit läuft aus." Unklar ist, wann genau und unter welchen Umständen das Video aufgenommen wurde. Die israelische Regierung wirft der Hamas vor, die Geiseln mit den Aufnahmen zu Propagandazwecken zu missbrauchen./czy/DP/zb