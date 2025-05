Hensoldt in der Momentaufnahme steht operativ nicht so ganz überzeugend da: Q1 schöner Umsatzanstieg von 20%(395 Mio EUR), aber Verluste erhöht, Marge liegt bei schwachen 7,2% - noch ein weiter Weg zu den 6 Mrd EUR Umsatz, die man in 2030 erreichen will. Aber die Börse handelt die Zukunft, nicht die Vergangenheit. Auch wenn die Analysten nach den Zahlen vorsichtiger bei Hensoldt wurden, könnten die Fortschritte bei der KI-gesteuerten Bildauswertung die Erwartungen an die Zukunft erhöhen. Ebenfalls scheinen in der Q1-Meldung die Anleger Gründ efür weitere Aktienkäufe gefunden zu haben. Und dabei ...

