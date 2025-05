Länder wie Deutschland, Großbritannien und Polen investieren Milliarden in ihre Verteidigung - in neue Systeme, moderne Jets und leistungsstarke Antriebe. Gleichzeitig boomt die zivile Luftfahrt mit dem Comeback der Langstrecke. Und auch die Energiewende braucht technische Spitzenleistungen - vom emissionsarmen Triebwerk bis hin zum Mini-Atomkraftwerk. Ein britischer Technologiekonzern hat sich in allen drei Bereichen erstklassig positioniert.Ob bei Kampfjets, Großraumflugzeugen, U-Booten oder kleinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...