© Foto: Richard Drew - AP

Der S&P 500 legte bis Anfang Mai zu und verzeichnete neun Tagesgewinne in Folge - die längste Gewinnserie seit November 2004. Die Serie brach in der letzten Woche wieder ein. Wie steht es um den Index?Der S&P 500 legte bis Anfang Mai zu und verzeichnete neun Tagesgewinne in Folge - die längste Gewinnserie seit November 2004. Dann fiel der Index am Montag und beendete damit seine längste Gewinnserie seit zwei Jahrzehnten. Seit Trumps erster Zollankündigung am 2. April sind die Aktienmärkte stark schwankend. Der S&P 500 sackte zunächst fast 15 Prozent ab, stabilisierte sich dann aber und legte neun Handelstage in Folge zu. In der vergangenen Woche erklärte US-Finanzminister Scott Bessent, …