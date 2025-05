Bitcoin Kurs Prognose: Neues Allzeithoch für den BTC-Token? So stark könnte der Kurs jetzt explodieren

In der vergangenen Woche konnte Bitcoin einen merklichen Aufwärtsschwung erleben, nachdem die erste Kryptowährung der Welt von 94.000 US-Dollar auf zwischenzeitlich 105.000 US-Dollar ansteigen konnte. Davon profitierte auch der Altcoin-Markt, der ebenfalls einige Prozentpunkte zulegte.

Viele Anleger fragen sich jetzt, wie es in den kommenden Tagen und Wochen mit dem BTC-Kurs weitergeht und ob noch weitere Kursgewinne - oder gar ein neues Allzeithoch - folgen werden. Eine Antwort darauf liefert unter anderem der Krypto-Analyst Ali Martinez, der eine bullishe Veränderung in naher Zukunft für realistisch hält.

Bitcoin Preis von 115.000 US-Dollar noch im Sommer?

Mit über 137.000 Followern auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) gilt Martinez als einer der bekanntesten Chart-Experten, die regelmäßige Analysen veröffentlichen. Bereits gestern war er einen Blick auf die aktuellen Geschehnisse am Markt und wagte eine äußerst bullishe Bitcoin Prognose: Sollte sich der Trend fortsetzen und zudem eine wichtige Marke am Chart durchbrochen werden, würde ein neues Allzeithoch folgen.

Genauer gesagt: Seiner Einschätzung nach müsste der BTC-Kurs in den kommenden Tagen die Marke von 106.000 US-Dollar überschreiten, um dann auf einen Spitzenwert von 115.000 US-Dollar zu steigen. Das bisherige Allzeithoch wurde bereits am 20. Januar 2025 erreicht und liegt im Augenblick bei knapp unter 109.000 US-Dollar.

Bitcoin $BTC is approaching a key resistance at $106,000. A breakout here could target $115,000! - Ali (@ali_charts) May 10, 2025

Seiner Einschätzung nach könnte bereits innerhalb der nächsten 30 Tage ein so starker Anstieg bevorstehen, dass das bisherige Allzeithoch um über 6.000 US-Dollar überschritten wird. Die Zeichen dafür stehen nicht nur aus Sicht der technischen Kursanalyse gut: Laut den offiziellen Daten von The Block nahm in den letzten Tagen das Interesse von institutionellen Anlegern besonders stark zu. Alleine das Volumen der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA stieg auf einen Spitzenwert von über 921 Milliarden US-Dollar.

Außerdem scheint sich die Stimmung am weltweiten Finanzmarkt nach den turbulenten Wochen der letzten Zeit zu erholen und wieder in ein bullishes Sentiment zu wechseln. Ein Hauptgrund hierfür könnte der "Neustart" sein, den US-Präsident Trump zuletzt nach einem Treffen in Verbindung mit den Zollgesprächen mit China in Genf angekündigt hatte.

