Straßburg (ots) -Die Auszeichnungen für ARTE-Koproduktionen am Freitagabend bei der 75. Verleihung des Deutschen Filmpreis im Theater am Potsdamer Platz in Berlin.Bester Spielfilm- Lola in Silberfür Mohammad Rasoulof, Mani Tilgner, Rozita Hendijanian fürDIE SAAT DES HEILIGEN FEIGENBAUMS- Lola in Bronzefür Claudia Steffen, Christoph Friedel, Regina Ziegler fürIN LIEBE, EURE HILDEBeste weibliche Hauptrolle- Liv Lisa FriesIN LIEBE, EURE HILDEBeste männliche Hauptrolle- Misagh ZareDIE SAAT DES HEILIGEN FEIGENBAUMSBester DokumentarfilmPETRA KELLY - ACT NOW!Birgit Schulz, Doris MetzDie ARTE-Koproduktionen:DIE SAAT DES HEILIGEN FEIGENBAUMSARTE France CinémaRegie & Drehbuch: Mohammad RasoulofProduktion: Mohammad Rasoulof, Mani Tilgner, Rozita Hendijanian - Run Way Pictures, Parallel45Mit: Soheila Golestani, Misagh Zare, Setareh Maleki, Mahsa Rostami, Nisousha Akhshi, Amineh Arani, Reza AkhlaghiradIN LIEBE, EURE HILDERBB/ARTERegie: Andreas Dresen · Drehbuch: Laila StielerMit: Liv Lisa Fries, Johannes Hegemann, Lisa Wagner, Alexander Scheer, Emma Bading, Sina MartensProduktion: Claudia Steffen, Christoph Friedel, Regina Ziegler - Pandora Film ProduktionBester DokumentarfilmPETRA KELLY - ACT NOW!RBB/BR/ARTERegie: Doris MetzProduktion: Birgit Schulz - Bildersturm FilmproduktionWir gratulieren herzlich! ARTE war mit 19 Nominierungen dabei.Alle Preisträger:innen im Überblick: 2025 - Deutscher Filmpreis