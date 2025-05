München (ots) -Deutschland bereitet eine Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2040 vor. Die CSU-Landtagsfraktion hat sich bereits im Januar 2025 in einer Resolution für Olympia im Freistaat stark gemacht. Jetzt gilt es, Staatsregierung, Landeshauptstadt und Sportverbände dabei zu unterstützen, die Olympia-Begeisterung in alle Landesteile tragen. Beratend zur Seite steht der Landtags-CSU der mehrfache Medaillengewinner der Paralympischen Spiele 2024 Josia Topf, der von Klaus Holetschek mit der Alois-Glück-Medaille geehrt wurde.Der Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek fordert einen bayernweiten Schulterschluss für Olympia in Bayern:"Wir brauchen eine Zukunftsvision für unsere Gesellschaft - auch gegenüber unserer Jugend. Mehr Zusammenhalt und Begeisterung, weniger Schlechtreden. Ich bin überzeugt, dass dafür Olympia in Bayern genau das richtige Signal ist. Damit das gelingt, müssen wir eine echte Olympia-Begeisterung entfachen und in die Fläche tragen. Ich freue mich sehr, dass uns Josia Topf als Berater tatkräftig unterstützen wird. Er hat uns bereits bei unserer Fraktionsklausur wertvollen Input für unsere Resolution zur bayerischen Olympia-Bewerbung geliefert. Als Gold-, Silber- und Bronzemedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen 2024 in Paris ist er ein leuchtendes Vorbild für Durchhaltevermögen, Disziplin und den Glauben an sich selbst. Für diese gesellschaftliche Vorbildfunktion habe ich ihm die Alois-Glück-Medaille verliehen. Josia Topf gibt jungen Menschen mit und ohne Behinderung Inspiration und brennt für den Sport. Genau diese Einstellung brauchen wir, um Olympia nach Bayern zu holen."Martin Stock, Vorsitzender der AG Sport, fordert:"Bayern muss im Zentrum einer deutschen Olympia-Bewerbung stehen. Ob Fußball, Eishockey oder European Championships: Bayern ist sportbegeistert, wir können und wollen Olympia. Jetzt gilt es, positive Energien zu entfesseln. Wir brauchen keine Bedenkenträger, sondern Menschen, die sich hinter der Idee versammeln. In diesem wichtigen Projekt sollten wir auch im Landtag an einem Strang ziehen."Der Abgeordnete Thorsten Freudenberger, Vorsitzender des Landessportbeirats, ergänzt:"Bei der nachhaltigen Nutzung unserer Sportstätten sind wir bereits Olympiasieger. Bayern kann Olympia. Olympische und Paralympische Spiele im Freistaat sind eine historische Chance - für unsere Vereine, unsere Jugend und unser Zusammengehörigkeitsgefühl. Jetzt ist die Zeit, Mut zu zeigen und gemeinsam an diesem großen Ziel zu arbeiten."Der Para-Sportler Josia Topf ergänzt:"Ich freue mich über diese Auszeichnung. Spiele im eigenen Land sind immer großartig. Vor heimischer Kulisse anzutreten, setzt unglaubliche Kräfte frei. Für mich wäre Olympia im Freistaat ein Privileg und eine große Ehre. Wichtig ist für mich, dass der Para-Sport in den Planungen einen hohen Stellenwert erhält und auch zukünftige Generationen von den Sportstätten profitieren. Ich freue mich, daran mitzuwirken. Zur besseren Koordinierung der bayerischen Sportverbände im Hinblick auf Olympia und darüber hinaus könnte die Einrichtung eines Sportkomitees sinnvoll sein. Dies könnte im zuständigen Ausschuss oder im Landessportbeirat diskutiert werden."Das Foto zeigt die Verleihung der Alois-Glück-Medaille am 9. Mai 2025 in Nürnberg.Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6031029