Wochenausblick - Inflationszahlen im Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zu Wochenbeginn erwarten uns mehrere interessante Zahlen, darunter die Leistungsbilanz aus Japan und die Umfrage der US-amerikanischen Zentralbank Federal Reserve (Fed) unter Kreditsachbearbeitern von rund 60 inländischen Großbanken und 24 US-Niederlassungen. Auf der Unternehmensseite stehen Quartalsberichte an und zwar unter anderem vom Mineralölunternehmen Petroleo Brasileiro, vom US-amerikanischen Energieversorger NRG Energy, vom Anbieter von Dialysedienstleistungen Davita von der Hochtief Aktiengesellschaft - eines der größten Bauunternehmen Europas - und vom deutschen Chemiekonzern Evonik.





























Dienstag:



Am Dienstag wird in den USA kommen mit dem Verbraucherpreisindex ein wichtiger Wirtschaftsindikator veröffentlicht. Er gibt die Preissteigerungen (Inflation) innerhalb eines Jahres an und ist ein wichtiges Maß bei geldpolitischen Entscheidungen der amerikanischen Zentralbank. Aus dem Vereinigten Königreich erwarten uns Arbeitslosenzahlen. Außerdem werden die ZEW Umfragen zur aktuellen Lage in Deutschland, zur Konjunkturerwartung in Deutschland und in der Eurozone publiziert. Außerdem veröffentlichen das brasilianische Fintech Nu und die chinesischen Tech-Konzerne JD.com und Tencent Music ihre Quartalszahlen. Aus Deutschland liefern der DAX®-Rückversicherungskonzern Hannover Rück und der Pharmariese Bayer ihre Zahlen zum Quartal.



























Mittwoch:



Am Mittwoch wird der harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland veröffentlicht. Unternehmenszahlen erwarten uns vom chinesischen Internetunternehmen Tencent, vom US-amerikanischen Telekommunikationskonzern Cisco und vom japanischen Elektronikkonzern Sony. Außerdem legt der DAX®-Konzern E.ON seine Bücher offen. Auch das Spinn-off der LWK- und Bus-Sparte von Mercedes-Benz, Daimler Trucks veröffentlicht seien Quartalszahlen.























Donnerstag:



Der Donnerstag bietet wieder viele interessante Wirtschaftsdaten. Australien liefert Zahlen zur Arbeitslosigkeit und Großbritannien publiziert ebenso wie die Eurozone Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Außerdem wird die Industrieproduktion und die Beschäftigungsänderung in der Eurozone veröffentlicht. Aus den USA kommen die Zahlen der Einzelhandelsumsätze, dem Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel und zur Industrieproduktion. Hier wird die Veröffentlichung in Hinblick auf die Industriepolitik der Trump Regierung von Interesse sein. Der Einzelhandelskonzern Walmart sowie der B2B-Plattformbetreiber Alibaba bringen ihre Quartalszahlen. Die zweit- und drittgrößten DAX®-Unternehmen Siemens und Deutsche Telekom veröffentlichen am Donnerstag ebenfalls ihre Quartalszahlen. Mit der Allianz legt ein weiteres deutsches Schwergewicht seine Bücher offen.























Freitag:



Den Wochenabschluss bilden wenige interessante Wirtschaftszahlen. Das Bruttoinlandsprodukt Japans und der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan für die USA werden veröffentlicht.











