Ripple News: Kurzer Ausflug oder baldige Explosion - XRP-Token zeigt sich volatil. Doch wie geht es jetzt weiter?

Wie volatil die Welt der Kryptowährungen sein kann, zeigte zuletzt der XRP-Token: Noch vor einigen Tagen wurde die Ripple-Währung für 2,08 US-Dollar gehandelt, bevor sie in den heutigen Morgenstunden zwischenzeitlich auf einen lokalen Spitzenwert von 2,47 US-Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von fast 20 Prozent innerhalb weniger Tage.

Allerdings fiel der XRP-Preis mittlerweile auch wieder und wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu 2,36 US-Dollar notiert. Viele Anleger fragen sich jetzt, ob dies nur ein kurzer Ausflug in die höheren Preisregionen war oder ob eine weitere Kursexplosion folgen könnte. Wir verraten, welche Zukunft realistisch ist.

Neues Allzeithoch in Sicht? Wie stark könnte XRP jetzt explodieren?

Gleich mehrere Faktoren haben in den letzten Tagen dafür gesorgt, dass das Interesse der Anleger am XRP-Token wieder stark zugenommen hat. Allen voran dürfte die Tatsache eine Rolle spielen, dass sich der Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) einem Ende nähert. Dieses Gerichtsverfahren, das bereits seit 2020 andauert, könnte jetzt in einer "Strafzahlung" von 50 Millionen US-Dollar enden. Eine geringe Strafe für Ripple Labs, denn die SEC hatte zuletzt 2 Milliarden US-Dollar gefordert.

Auch makroökonomische Aspekte dürften einen starken Einfluss auf die jüngsten Kursgewinne der Ripple-Währung gehabt haben. So könnten sich die Spannungen bezüglich der Strafzölle zwischen den USA und China lockern, nachdem US-Präsident Trump positive Signale in Genf nach einem Gespräch mit der chinesischen Delegation gezeigt hatte.

$Xrp Xrp Range , Horizontal Zone Breakout & Retest Has Already Confirmed, Expecting Solid Bullish Wave In Coming Days https://t.co/jkebLNQPCZ pic.twitter.com/WFtHYTsecT - World Of Charts (@WorldOfCharts1) May 9, 2025

In den kommenden Tagen könnte XRP noch einmal zulegen - behauptet zumindest der Krypto-Analyst "World of Charts" in seiner jüngsten Prognose. Mittelfristig könnte seiner Analyse nach sogar ein Wert von bis zu 5,70 US-Dollar über den kommenden Sommer erreicht werden, was einem neuen Allzeithoch entsprechen würde.

Zuletzt konnte die Kryptowährung im Januar 2025 einen lokalen Spitzenwert von 3,40 US-Dollar erreichen, während das bisherige Allzeithoch vom Januar 2018 mit 3,84 US-Dollar seitdem nicht wiederholt werden konnte. Um rechtzeitig in Kryptowährungen wie XRP zu investieren, benötigen Anleger in der Regel Verständnis der Materie, Feingefühl, ein Eindruck des Marktsentiments sowie etwas Glück. All das ist nicht immer einfach zu vereinen, weshalb in jüngster Vergangenheit KI-Agenten wie Mind of Pepe immer stärker in Mode gekommen sind.

Schließlich setzen diese Projekte auf künstliche Intelligenz, um schnell und effizient Informationen zu sammeln und diese analysieren zu lassen. So lässt sich die eigene Anlagestrategie verbessern und einen guten Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen festsetzen.

Letzte Chance für Presale-Käufer: KI-Agent Mind of Pepe steht in den Startlöchern

Das Konzept der KI-Agenten ist schnell erklärt: Die autonomen künstlichen Intelligenzen können je nach Wunsch der Nutzer verschiedene Plattformen nach Informationen absuchen und so zum Beispiel die sozialen Medien, aber auch dezentrale Anwendungen (dApps) oder Influencer überprüfen. Die so gesammelten Informationen werden bei Mind of Pepe in Echtzeit dank der Nutzung der "Schwarmintelligenz" analysiert, woraufhin der KI-Agent eine passende Handelsstrategie entwickelt.

Das Mind of Pepe Projekt selbst bietet sogar darüber hinaus weitere Funktionen und lässt sich zum Beispiel in Blockchains integrieren, um eine umfassende Web3-Nutzung zu bieten.

Erfahre alles zum Mind of Pepe KI-Agenten!

Der native MIND-Token der KI-Agent-Plattform befindet sich derzeit noch in der Presale-Phase, wird allerdings bereits Ende des laufenden Monats Mai seinen offiziellen Coin Launch haben und damit vollends durchstarten. Während der MIND-Token aktuell noch zu einem fixen Preis von 0,0037515 US-Dollar angeboten wird, wird er dann von der Volatilität des Marktes betroffen sein und könnte entsprechend teurer gehandelt werden.

Interessant ist zudem das erste Staking-Programm, das bereits jetzt aktiv ist und ein erstes passives Einkommen bietet. Denn wer noch heute in den MIND-Token investiert, kann diesen zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 251 Prozent anlegen.

Kaufe vor dem Presale-Ende noch MIND-Token!

