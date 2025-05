Hamburg (ots) -Rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt feierten vom9. bis 11. Mai 2025 den 836. Geburtstag von Deutschlands größtem Hafen. Zwischen maritimer Tradition und modernster Hafentechnik, schwimmenden Denkmälern und Einsatzschiffen: An diesem Wochenende wurde der Hafen hautnah erlebbar.Bei sonnigem Frühlingswetter wurde die von der Veranstalterin erwartete Besucherzahl übertroffen - Menschen aus Hamburg und aller Welt genossen drei Tage voller Musik, Begegnungen und maritimer Erlebnisse.Senatorin Dr. Melanie Leonhard: "Unser Hafen ist weit mehr als der Wirtschaftsmotor unserer Stadt: Er ist das Herz Hamburgs und verbindet uns mit der Welt - ein Ort, der Identität stiftet, Austausch ermöglicht und Begegnungen schafft. Der Hafengeburtstag war für alle Hamburgerinnen und Hamburger und ihre Gäste ein Fest voller Emotionen und besonderer Momente - insbesondere für Familien. Der Hafen bringt Menschen zusammen - über Grenzen und Generationen hinweg. Das hat das Fest einmal mehr gezeigt. Mein Dank gilt allen, die daran mitgewirkt haben!"Herzstück des Festes: die einzigartige SchiffsvielfaltDie Schiffe bildeten das Herzstück des Hafengeburtstags: 250 Schiffe waren offiziell Teil des Wasserprogramms und bereicherten das maritime Geschehen mit Paraden und Präsentationen. Rund 350 weitere Schiffe - darunter Privat- und Sportboote, Segel- und Motorschiffe - beteiligten sich am maritimen Spektakel und sorgten für ein eindrucksvolles Bild auf der Elbe. Auch viele Gäste reisten auf dem Wasserweg an: Sieben Kreuzfahrtschiffe legten eigens zum Hafengeburtstag mit ihren Passagieren in Hamburg an. Zahlreiche Schiffe öffneten im Rahmen von Open Ship ihre Decks für Besucherinnen und Besucher. Die eindrucksvolle Vielfalt an Schiffen zeigt sich bei den traditionsreichen Ein- und Auslaufparaden ebenso wie beim einzigartigen Schlepperballett - Höhepunkte, die Jahr für Jahr das maritime Herz des Hafens sichtbar machen.Die zunehmende Bedeutung maritimer Sicherheit sowie der Schutz von Küsten, Infrastruktur und internationalen Handelswegen spiegelten sich in der wachsenden Präsenz behördlicher Einsatzfahrzeuge wider. Ein besonderes Highlight war die Premiere des Mehrzweckschiffs NEUWERK der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV): Das Spezialschiff gewährte spannende Einblicke in die maritime Notfallvorsorge - von Löschkanonen und Ölbekämpfungstechnik bis zum Drohneneinsatz.Auch neue Programmpunkte auf dem Wasser zogen große Aufmerksamkeit auf sich: Der DLRG-Korso, die feierliche Taufe zweier neuer hybrider Polizeischiffe, die Präsentation dreier Generationen von HADAG-Fähren sowie der imposante Auftritt der Bundespolizei setzten starke Akzente - und schlugen eine Brücke zwischen technischer Innovation und maritimer Tradition.Elbe in Concert - angesagte Top-Acts auf schwimmender BühneZu den Glanzlichtern der drei Festtage zählte auch "Elbe in Concert": Bereits im zweiten Jahr präsentierte sich eine 2.500 Quadratmeter große, in ihrer Form weltweit einzigartige, schwimmende Bühne vor den Landungsbrücken, auf der für alle gut sichtbar mitreißende Abendshows inszeniert wurden. Top-Acts wie Nina Chuba, Johannes Oerding, David Puentez und Wincent Weiss ließen den Hafen musikalisch erbeben. Traditioneller Höhepunkt am Samstag: das große Feuerwerk über der Elbe. Es verzauberte die Hafenmeile rund 15 Minuten lang mit einem funkelnden Lichtspektakel - und setzte den glanzvollen Schlusspunkt des Tages.Programmvielfalt: Kultur, Kulinarik und Begegnungen für alle GenerationenDoch nicht nur auf dem Wasser, auch an Land wurde gefeiert. Entdecken, Mitfeiern, Genießen: Ein vielfältiges Familienprogramm bot Mitmachaktionen, Kreativstationen, Abenteuerspielplätze und faszinierende Eindrücke in das Leben an und auf dem Wasser. Zahlreiche Bühnen sorgten mit Live-Musik und Showeinlagen für beste Stimmung - von Seemannsliedern über Chart-Hits bis zu Techno-Beats. Die queere Community traf sich zum Harbour Pride an der Fischauktionshalle. An der Kehrwiederspitze lud der diesjährige Länderpartner dazu ein, das österreichische Burgenland näher kennenzulernen.Ausblick: Der maritime Sommer geht weiterDie nächsten Highlights lassen nicht lange auf sich warten: Bereits am Samstag, den 14. Juni 2025, steht mit dem MSC Yellow Festival das nächste große maritime Ereignis bevor. Entlang der Landungsbrücken und der Jan-Fedder-Promenade erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm. Höhepunkt ist die feierliche Taufe der MSC Germany - inszeniert auf einer schwimmenden Bühne mit musikalischem Rahmen und großem Feuerwerk auf der Elbe. Ganz Hamburg ist eingeladen, diesen besonderen Moment mitzuerleben und mitzufeiern.Im Spätsommer taucht der Blue Port Hamburg vom 10. bis 28. September den Hafen erneut in ein faszinierendes Licht. Direkt im Anschluss folgen die Hamburg Cruise Days vom 12. bis 14. September 2025 - ein weiteres maritimes Erlebnis mit eindrucksvoller Lichtkunst, stimmungsvollen Inszenierungen und beeindruckenden Einblicken in die Welt der Kreuzfahrt.Save the DateDer nächste HAFENGEBURTSTAG HAMBURG findet vom 8. bis 10. Mai 2026 statt.HAFENGEBURTSTAG HAMBURGDer HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vom 9. bis 11. Mai 2025 ist ein Fest für die ganze Familie und ein Höhepunkt für alle, die die einzigartige Atmosphäre der Hafenstadt genießen möchten. Ein Ereignis voller unvergesslicher Momente, das die Faszination des Hafens in all ihren Facetten erlebbar macht.Veranstalterin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft und Innovation. Die Hamburg Messe und Congress GmbH ist als Veranstaltungskoordinatorin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für die Freie und Hansestadt Hamburg tätig.Pressemitteilungen der Partner (https://news.hamburg-messe.de/r/r.aspx?A_MBd_3fXKdPN7m6ekh79cEcjw2)Digitale PressemappeDie Presseinformation und eine Auswahl von Fotos halten wir für Sie unter nachfolgendem Link zum Download bereit. Die Verwendung von Bild- und Videomaterial ist nur mit Urheberrechtskennzeichnung gestattet (für die HMC: ©Hamburg Messe und Congress/Autor). Diese entnehmen Sie bitte den jeweiligen Bild- bzw. Videoinformationen.Zum Download (https://news.hamburg-messe.de/r/r.aspx?A_MBPvAIUBGnhBJ3-pEMaXvwNA2)Pressekontakt:Nele BrunsPresse & PRHamburg Messe und CongressTel. +49 40 3569-2439E-Mail: nele.bruns@hamburg-messe.deChristian FreitagPresse & PRHamburg Messe und CongressTel. +49 40 3569-2685E-Mail: christian.freitag@hamburg-messe.deOriginal-Content von: Hamburg Messe und Congress GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12520/6031161