Die Edelmetalle Platin und Palladium konnten in der aktuellen Handelswoche deutliche Gewinne verbuchen. Platin schloss bei 998 US-Dollar mit einem Wochenplus von 3,5 %, während Palladium bei 976 US-Dollar um 2,9 % zulegte. Auch im bisherigen Monatsverlauf zeigen sich beide Metalle robust: Platin liegt mit 3,1 % im Plus, Palladium sogar mit 3,7 %. In einem volatilen Marktumfeld und angesichts zunehmender ...

