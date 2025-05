Politik/Ukraine (ots) -Die Symbolik ist klar: Deutschland, Frankreich, Polen und Großbritannien stehen fest an der Seite der Ukraine, dem Opfer des russischen Angriffskrieges. Sogar die USA schließen sich der Forderung der Europäer an: 30 Tage Waffenruhe für Friedensverhandlungen. Weigert sich der Kreml weiterhin, die Angriffe einzustellen, werden die Sanktionen verschärft und die Hilfe für die Ukraine ausgeweitet. Doch lässt sich Putin davon beeindrucken?Das Spielfeld fundamental verändern, könnte der erneuerte Vorschlag von Emmanuel Macron, französische Soldaten in der Ukraine zu stationieren. Das wäre dann auch für Putin eine neue Lage. Doch das Problem ist offensichtlich: ein hohes Risiko für Frankreich. Weshalb Putin die Drohung möglicherweise auch für einen Bluff hält.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/6031185