© Foto: picture alliance / Zoonar | Cigdem Simsek

Small-Cap-Aktien stehen häufig nicht im Mittelpunkt der Berichterstattung, schneiden langfristig aber besser als Großkonzerne und Leitindizes ab.Kleine Unternehmen gelten als risikoreich, da sie oft nur regional aktiv sind und weniger Produkte und Dienstleistungen anbieten. Sind sie in fernen Ländern angesiedelt, steigt die Abneigung oft noch einmal. Aus diesem Grund finden die sogenannten Small Caps häufig kaum Beachtung. Doch die Angst vor den kleineren Unternehmen ist langfristig betrachtet unbegründet. So lassen sich die Einzelwert- und Ausfallrisiken heute mittels ETFs deutlich reduzieren. Zwar fallen Small-Cap-Aktien in schwachen Börsenphasen tatsächlich stärker als …