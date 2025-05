XRP Marktsituation: Ist der Bullenmarkt ins Stocken geraten?

XRP zählte im vergangenen Jahr zu den großen Gewinnern am Kryptomarkt. Besonders in der zweiten Jahreshälfte 2024 überzeugte der Token mit robuster Kursentwicklung und ließ viele Altcoins hinter sich. Zu Beginn von 2025 hielt die positive Dynamik zunächst an. Doch zuletzt scheint der Schwung nachzulassen: Während Bitcoin über die Marke von 100.000 US-Dollar sprang und Ethereum mit über 30 Prozent Wochenplus glänzt, legte XRP nur rund 8 Prozent zu. Das weckt Zweifel an der weiteren Kursentwicklung.

Der MVRV-Z-Score signalisiert Vorsicht

Der MVRV-Z-Score vergleicht den aktuellen Marktwert eines Tokens mit dessen realisiertem Wert - also dem Preis, zu dem die Coins zuletzt bewegt wurden. Dadurch lassen sich Übertreibungen erkennen: Hohe Werte deuten oft auf Euphorie und potenzielle Tops hin, während niedrige Werte auf Unterbewertungen und günstige Einstiegszonen schließen lassen.

Der MVRV-Z-Score zeigte bei XRP zuletzt ein markantes Signal: Erstmals seit dem historischen Bullenmarkt 2017-2018 erreichte der Indikator Ende 2024 erneut den roten Bereich - ein klassisches Warnzeichen für eine Überbewertung. Historisch folgten auf ähnliche Signale meist stärkere Korrekturphasen. Ein Blick auf frühere Zyklen zeigt jedoch, dass eine kurzfristige Überbewertung nicht zwangsläufig das Ende eines Bullenmarktes bedeutet. Auch im Jahr 2017 wurde beim MVRV-Z-Score zunächst ein Überhitzungssignal ausgelöst - es folgte eine Konsolidierung, bevor XRP in eine finale Rallye überging und das damalige Allzeithoch markierte.

Charttechnische Konstellation macht Hoffnung

Trotz einiger fundamentaler Schwächen in einzelnen On-Chain-Metriken zeigt XRP aktuell eine interessante charttechnische Konstellation. Im Tageschart konnte der Ausbruch aus einem fallenden Dreieck bestätigt werden. Dies ist ein bullisches Signal, das häufig auf eine bevorstehende Aufwärtsbewegung hindeutet.

Der Kurs bewegt sich derzeit unmittelbar an der Ausbruchslinie und konsolidiert im Bereich um 2,40 US-Dollar. Dieses Niveau markiert nicht nur einen technischen Widerstand, sondern entspricht auch dem Point of Control des Volumenprofils - also dem Preisbereich mit dem höchsten Handelsvolumen der letzten Wochen. Damit rückt XRP in eine spannende Marktphase mit Potenzial für weitere Kurssteigerungen.

Solaxy: Erste Solana-L2 als alternative Investmentchance

Im aktuellen Marktumfeld fällt bei XRP eine gewisse relative Schwäche auf - besonders im Vergleich zu anderen Altcoins. Für Trader ist es oft besonders interessant, auf jene Projekte zu setzen, die im Vergleich Stärke zeigen. Im Bereich der Krypto-Presales rückt dabei Solaxy zunehmend in den Fokus.

Das Projekt hat bereits rund 35 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein Meilenstein, den nur wenige Vorverkäufe erreichen. Solaxy positioniert sich mit einem neuartigen Lösungsansatz auf der Solana-Blockchain und reagiert auf die wiederholten Überlastungen des Netzwerks. Ein entscheidender strategischer Vorteil liegt in der geplanten Interoperabilität mit Ethereum. Als First-Mover im Layer-2-Segment könnte Solaxy im Mai 2025 eine spannende Investitionsmöglichkeit darstellen.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.