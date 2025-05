Krypto-News: USA bevorzugt nun Bitcoin gegenüber Gold als Safe Haven

Bisher galt das Edelmetall Gold als sicherer Hafen. Denn es soll gegenüber finanziellen Risiken und der Inflation schützen; Eigenschaften, die auch Bitcoin zugeschrieben werden. Wie viele Amerikaner nun mehr Bitcoin als Gold halten und worauf dies zurückzuführen ist, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.

Mehr Amerikaner halten Bitcoin als Gold

Aus einer neuen Untersuchung von River Financial geht hervor, dass die Anzahl der Bitcoin-Besitzer mittlerweile höher als die der Gold-Anleger ist. So halten aktuell 49,6 Mio. Amerikaner BTC, während es nur 36,7 Mio. bei Gold sind.

Dabei wird der Krypto-Markt noch immer etwas von den Männern dominiert, auf welche ein Anteil von 67 % der Besitzer aus den USA zurückzuführen ist. Insbesondere Personen aus den Altersgruppen der 25- bis 34-Jährigen machen den größten Anteil aus.

https://twitter.com/pete_rizzo_/status/1921288921767358660

Von denjenigen, welche bisher noch keine Kryptowährungen halten, wollen laut Security.org 14 % noch in diesem Jahr in den Markt einsteigen. Weitere 48 % sind offen gegenüber Investments in digitale Assets.

Die persönlichen Ersparnisse der USA beliefen sich im vierten Quartal des Jahres 2024 auf insgesamt 802,8 Mrd. USD. Sofern weitere 62 % in Bitcoin einen Anteil von 10 % investieren, würde dies 49,77 Mrd. USD entsprechen.

Deutlich mehr Liquidität kommt hingegen von Unternehmen wie vor allem Strategy, das täglich viermal so viele Bitcoins, wie geschürft wurden, gekauft hat. Außerdem erwerben immer mehr Regierungen und Zentralbanken BTC, welche sich alle gegenüber den inflationären Fiatwährungen schützen wollen.

Jetzt die Stärke des Bitcoin-Bullen entfesseln!

Darum ist Bitcoin bei den Amerikanern beliebter als Gold

Es gibt eine Reihe von Gründen, welche bei den Amerikanern für die Favorisierung von Bitcoin gegenüber Gold sprechen. Unter anderem haben jüngere Generationen eine höhere Affinität zu digitalen Assets.

Dabei übernimmt die führende Kryptowährung die Rolle des digitalen Goldes, wobei Bitcoin sogar noch strenger begrenzt ist, da die Gesamtversorgung durch den Code auf 21 Mio. BTC limitiert wurde. Im Gegensatz dazu sind noch weitere Goldvorhaben im Weltraum anzufinden.

https://twitter.com/rovercrc/status/1913906994030711286

Wie beim Edelmetall dient die Kryptowährung als Inflationsschutz, weshalb auch immer mehr andere Arten von Anlegern diese neben Gold ins Portfolio aufnehmen. Im Unterschied zu diesem ist er auch deutlich liquider und lässt sich schnell und praktisch für etwa Onlinezahlungen verwenden.

Ebenso entfällt eine mögliche Qualitätsüberprüfung, da die Echtheit eines Bitcoins oder seiner Anteile in Form von Satoshis über die Blockchain abgesichert wird. Zudem lässt er sich leicht transportieren und umwandeln, was durch die Adoption durch die Finanzunternehmen sogar noch einmal erleichtert wird.

Darüber hinaus hätte ein Cost-Average-Modell über die vergangenen fünf Jahre mit Bitcoin höhere Renditen als mit Aktien oder dem Edelmetall erzielt. So wären es bei BTC 208 % im Vergleich zu den 63 % von Gold oder den 19 % des Dow Jones gewesen. Aber auch Apple hat mit 35 % deutlich schlechter abgeschnitten. Ähnlich sehen die aktuellen Prognosen aus.

https://twitter.com/milesdeutscher/status/1914363521011507203

Zudem ist Bitcoin programmierbar, was weitere Anwendungsfälle eröffnet. Mittlerweile kommen die ersten Skalierungslösungen und Sidechains für die Ergänzung von NFTs, Smart Contracts und mehr hinzu. All dies hat Gold nicht zu bieten und es wird auch in der Industrie weniger stark als etwa Silber verwendet, sodass der Nutzen deutlich geringer ist.

Jetzt das Potenzial des Bitcoin-Bullen entdecken!

Mit Best Wallet können Sie Ihre eigene Krypto-Reserve anlegen

Während sich immer mehr Staaten, Zentralbanken, Unternehmen und Privatanleger darauf vorbereiten, größere Summe in Bitcoin zu investieren, ist nun ein hervorragender Zeitpunkt, um vor den Kursanstiegen selbst zu kaufen. Eine brillante Möglichkeit dafür bietet das Durchschnittkosteneffekt-Modell.

Umsetzen lässt sich dies mithilfe eines Sparplans wie über die Best Wallet, welche dank ihres Multi-Chain-Ansatzes neben Bitcoin noch zahlreiche weitere Blockchains unterstützt. Somit lassen sich Anwendungen und mehr aus dem differenzierten Web3 nahtlos nutzen, wobei ebenso eine praktische Importfunktion für Coins bereitgestellt wird.

Darüber hinaus werden zahlreiche weitere Funktionen für Kryptoanleger zur Verfügung gestellt. Unter anderem ist dies der Staking-Aggregator, welcher einige der höchsten passiven Einkommen des Krypto-Marktes bereitstellt. Ebenso sorgt der integrierte Preisvergleich dafür, dass die Anleger über 200 DeFi- und Cross-Chain-Protokolle die niedrigsten Kurse erhalten.

Zur Steigerung der Rendite können die $BEST-Tokeninhaber außerdem schon in die Coins investieren, bevor sie an den Börsen eingeführt und von den Massen entdeckt wurden. Einige dieser Token haben sich schnell vervielfacht wie Catslap mit einem Kursplus von über 7.000 % und Pepe Unchained mit seinen mehr als 700 %.

Das Angebot der All-in-One-Wallet sprengt den Rahmen und soll kontinuierlich expandiert werden, um weiteren Nutzen zu schaffen. Dazu zählen etwa die Best Card, MEV-Schutz, weitere Sicherheitsmechanismen, praktische Handelsfunktionen und vieles mehr. Deswegen werden sie von Messari auch als eine der besten Wallet aufgezählt.

Ebenso erfolgreich wie die Nutzeradoption entwickelt sich der Vorverkauf, welcher bisher 12,13 Mio. USD zählt. Die $BEST-Coins werden in der aktuellen Phase für einen Preis von 0,025005 USD angeboten. Jedoch wird dieser nur noch für weniger als drei Stunden bestehen, da dann die nächste Vorverkaufsrunde eingeleitet wird. Zudem vergütet er Stakern 122 % pro Jahr.

Jetzt in Best Wallet investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.