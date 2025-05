Krypto News: Ethereum überholt Bitcoin - Steht uns ein neues ETH Allzeithoch bevor?

Die Zeichen auf dem Kryptomarkt stehen wieder auf Bullrun. "Endlich" , wird so mancher Anleger und Trader vielleicht denken, denn die letzten Wochen und Monate waren, vorsichtig ausgedrückt, eher holprig. Der BTC knackte am 8. Mai wieder die Marke von 100.000 US-Dollar und verteidigt derzeit die Marke von 103.000 US-Dollar. Auf Wochensicht stieg die Kryptoleitwährung um 8,93 Prozent. Die Altcoins folgten, allen voran die Nummer zwei Ethereum. Der ETH konnte sich auf Wochensicht über einen Kurszuwachs von knapp 35 Prozent freuen, womit Ethereum Bitcoin um Längen schlägt. Aktuell notiert der ETH bei 2.400 US-Dollar. Damit rückt das alte Allzeithoch von 4.800 US-Dollar vom November 2021 zwar nicht in greifbare, aber zumindest in sichtbare Nähe.

Ethereum outperformt Bitcoin: Pectra Upgrade macht es möglich

Geschuldet ist der enorme Kurssprung von Ethereum vermutlich vor allem dem Pectra Upgrade, das am Freitag live ging. Kurz darauf stieg der Ethereum Kurs um fast 30 Prozent.

Der Name "Pectra" steht für die Kombination zweier aufeinander abgestimmter Upgrades: "Prague" für die Ausführungsschicht und "Electra" für die Konsensschicht. Insgesamt umfasst das Upgrade elf Ethereum Improvement Proposals (EIPs), die das Netzwerk in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit deutlich verbessern sollen.

Eine wichtige Funktion ist EIP-7702, auch Kontoabstraktion genannt. Sie ermöglicht es den Nutzern, ihre Wallets ähnlich wie Smart Contracts zu verwenden. So können beispielsweise mehrere Transaktionen in einem Schritt gebündelt, Gasgebühren von Dritten übernommen oder alternative Authentifizierungsmethoden wie biometrische Daten genutzt werden.

Außerdem wird das Staking attraktiver: Das maximale Staking pro Validator steigt von 32 auf 2.048 ETH, was besonders für institutionelle Anleger interessant ist. Gleichzeitig verbessert EIP-6110 die Geschwindigkeit beim Onboarding neuer Validatoren und EIP-7691 erhöht die Datenverarbeitungskapazität pro Block, was insbesondere Layer-2-Lösungen zugutekommt. Ethereum braucht Layer 2, um das Hauptnetzwerk zu entlasten und um so die Skalierbarkeit zu erhöhen.

Kommt jetzt die Ethereum Rallye?

Ob jetzt die nächste Ethereum in den Startlöchern steht, kann an dieser Stelle nicht genau prognostiziert werden. Das liegt an der berühmten Volatilität der Kryptowährungen und den teils enormen Kursschwankungen. Analyst Mister Crypto schreibt auf X, dass sich am Horizont eine massive Ethereum Rallye zusammenbraut. Ob er recht behält, wird die Zukunft zeigen.

Solaxy: Die Layer 2 für Solana

Während bei Ethereum Layer 2 Lösungen gang und gäbe sind, um Skalierungsprobleme in den Griff zu bekommen, suchte man Layer 2 auf Solana bisher vergeblich. Dabei hat die Blockchain, trotz allen Meme-Coins und ETF-Hype immer noch mit den alten Problemen zu kämpfen. Bei hoher Auslastung geht das Netzwerk mit schöner Regelmäßigkeit in die Knie und Transaktionen werden teilweise zeitverzögert und im schlimmsten Fall gar nicht verarbeitet. Genau hier kommt Solaxy ins Spiel, die erste Solana Layer 2, die speziell für die monolithische Architektur der Blockchain gebaut wurde. Solaxy fängt Überlauftransaktionen ab, verarbeitet diese außerhalb der Hauptchain und führt sie anschließend gebündelt zur Verifizierung zurück auf das Mainnet.

Der native Token SOLX der eine Schlüsselrolle in dem Solaxy Ökosystem spielen wird, kann im Moment noch im Presale gekauft werden, wobe die Betonung hier auf dem Wort "Noch" liegt. Denn mittlerweile hat das Projekt über 34 Millionen US-Dollar bei den frühen Investoren eingesammelt und es könnte sein, dass der Vorverkauf bald auf die Zielgeraden einbiegt. Um Early Bird Investor zu werden, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein SOLX kostet im Moment 0,001722 US-Dollar.

