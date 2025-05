Krypto-News: Investoren pumpen wieder Memecoins in die Trends

Die Kryptoinvestoren zeigen wieder eine erhöhte Risikoaffinität, wobei die Memecoins wieder zu einem der profitabelsten Kryptosektoren zählen. Welche bemerkenswerten Entwicklungen dieser Sektor zuletzt verzeichnet hat, wird in diesem Beitrag vorgestellt.

Risikoaffinität der Kryptoinvestoren steigt, während sie Memecoins favorisieren

Betrachtet man die Entwicklung der führenden 100 Kryptowährungen über die vergangenen sieben Tage, so wird klar, dass vor allem Memecoins wieder an der Spitze anzufinden sind. Dies sind vor allem Pepe mit einem Kursplus von 66,92 %, dogwifhat mit 63,62 %, Brett mit 53,52 % und SPX6900 mit 49,10 %. Außer Pi werden sind es die gesamten Top 5 der Memetoken.

Aber auch die Tagesperformanz von vielen Memecoins ist bemerkenswert. So legte Moo Deng heute wieder um 79,33 % zu, womit es über die letzte Woche 457,33 % sind. Ähnlich schnitt moonpig mit seinem Tagesplus von 41,05 % und seinem Wochenplus von 556,26 % ab.

Über die vergangenen 30 Tage konnte der gesamte Memecoin-Sektor wieder deutliche Gewinne verzeichnen, wobei die Marktkapitalisierung um durchschnittlich 55,63 % gestiegen ist. Das große Interesse lässt sich auch an dem Handelsvolumen erkennen, das um 239,55 % auf 15,68 Mrd. USD zunahm.

Memecoin-Sektor | Quelle: CoinMarketCap

Mit dieser Entwicklung haben die Memecoins über 90 Tage den höchsten Anstieg verzeichnet. Über die vergangenen 30 Tage, in diesem Monat und in dieser Woche belegen sie hingegen bei der Kursentwicklung von allen Sektoren den zweiten Platz. Übertroffen wurden sie nur noch von den KI-Agenten und SocialFi-Coins.

Die höhere Risikoaffinität lässt sich auch an dem Crypto Fear & Greed Index erkennen, welcher über die vergangenen drei Monate wieder einen Aufwärtstrend verzeichnet und schon bald ein neues Hoch erreichen dürfte. Schon jetzt befindet sich dieser mit einem Wert von 70 im Bereich der Gier. Mittlerweile hat sich auch der Altcoin-Season-Index aus dem Bereich der Bitcoin-Saison bewegt und einen Wert von 31 erreicht, was den Trend Richtung Altcoins verstärkt.

Memecoin-Sektor erreicht durch Fusion mit KI neues Wachstum

Aufgrund des Handelskrieges haben vor allem die Memecoins höhere Verluste hinnehmen müssen. Dabei hat sich ihre Marktkapitalisierung laut den Angaben von CoinMarketCap seit dem Allzeithoch vom 9. Dezember von 137,06 Mrd. USD zeitweise auf 39,93 Mrd. USD verringert. Ebenso wurde der Sektor aufgrund des bärischen Umfeldes wesentlich weniger gehandelt.

Das Tief hat der Memetoken-Sektor allerdings schon Anfang April erreicht. Seitdem konnte er sich wieder auf die heutigen 71,85 Mrd. USD deutlich erholen. Sollte das Hoch vom 15. Februar von 74,25 Mrd. USD überwunden werden, könnte weiteres Wachstum für den Memecoins-Sektor entfesselt werden.

KI-Memecoins | Quelle: CoinMarketCap

Zudem entwickelt sich dieser auch kontinuierlich weiter, wobei unter anderem eine Fusion mit dem KI-Sektor erfolgt ist. An dessen Spitze befinden sich einige sehr populäre Memetoken wie Fartcoin und Turbo, welche auf Bewertungen von 1,29 Mrd. und 403,03 Mio. USD kommen. Allerdings habe sie wie die meisten anderen überhaupt keinen Nutzen und somit Wert.

Im Unterschied zu diesen gibt es jedoch auch neuartige Projekte wie vor allem Mind of Pepe, der mehr als nur ein sinnloses Anlagevehikel mit einem Chatbot sein soll. Stattdessen stellt er einen der vielseitigsten KI-Agenten der Kryptoindustrie dar, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er die anderen schnell übertrifft.

Mind of Pepe definiert KI-Memecoins neu und wirbt über 9 Mio. USD ein

Auf dem Markt der KI-Memecoins ist Mind of Pepe bestrebt, die Maßstäbe des Möglichen zu verschieben. So beabsichtigen die Entwickler, einen der komplexesten KI-Agenten der Kryptoindustrie zu entwickeln, welcher den $MIND-Tokeninhabern einige entscheidende Vorteile wie höhere Gewinnchancen auf dem Krypto-Markt verschafft.

Dies soll über einen holistischen Ansatz geschehen, bei welchem die KI alle für die digitalen Assets entscheidenden Daten gemeinsam verwertet. Damit können sich vor allem Anfänger ersparen, dass sie kostspielige Gefahren oder lukrative Chancen übersehen, was in der Informationsflut schnell einmal geschehen kann.

Stattdessen verleiht Mind of Pepe seinen Nutzern übermenschliche Analysefähigkeiten, sodass sie nicht so leicht zu den 90 % der Trader gehören, welche laut Risikohinweisen Verluste erleiden. Stattdessen können sie ohne Emotionen vollständig rational und basierend auf Erfolgs-verheißenden Strategien der Vergangenheit agieren.

Im Unterschied zu traditionellen Algorithmen handelt es sich um einen autonomen KI-Agenten, welcher sowohl eine eigene Persönlichkeit als auch einen eigenen Willen hat. Damit folgt er nicht den traditionellen Mustern, sondern entwickelt seine Strategien fortwährend weiter, damit er schneller und erfolgreicher wird, wobei er die Trends besonders schnell aufspüren soll.

Der KI-Agent von Mind of Pepe ist besonders komplex und lässt sich auch als Web3-Berater und -Assistent nutzen, da er mit vielen Web3-Protokollen interagieren kann. Selbst in Marktumfeldern mit wenigen Chancen kann er trendige Memecoins starten und diese sogar über unterschiedliche Social-Media-Kanäle vermarkten.

Eine einmalige Gelegenheit erhalten Anleger mit dem ICO von Mind of Pepe. Dieses hat zum aktuellen Zeitpunkt schon mehr als 9,05 Mio. USD eingenommen und zählt damit zu einem der aktuell erfolgreichsten Presales. Nur noch für weniger als 20 Tagen stehen die $MIND-Coins für einen Preis von 0,0037515 USD zur Verfügung. Ebenfalls zahlt es Stakern 250 %.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.