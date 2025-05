München (ots/PRNewswire) -Sigenergy markierte während der Intersolar 2025 mit einer exklusiven Eröffnungsveranstaltung im Brainlab Tower in München einen wichtigen Meilenstein und bekräftigte damit sein Engagement für den Aufbau eines KI-gestützten intelligenten Energie-Ökosystems. Mehr als 500 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, die den Anspruch des Unternehmens unterstrich, die Zukunft intelligenter, nutzerzentrierter Energiesysteme neu zu definieren.Seit seiner Gründung 2022 hat sich Sigenergy rasant in über 60 Ländern etabliert und verzeichnet starke Marktanteilsgewinne in Europa, Afrika und Ozeanien - sowohl im privaten als auch im gewerblichen Sektor - und zählt damit zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche."Wir bei Sigenergy glauben, dass Energiesysteme denken, lernen und den Menschen dienen sollten", sagt Tony Xu, Gründer und CEO von Sigenergy. "Wir treten in eine Ära ein, in der Autonomie und Intelligenz keine Merkmale, sondern Grundvoraussetzungen sind. Deshalb investieren wir massiv in KI."Besonders deutlich werden Sigenergys Investitionen in intelligente Systeme anhand der überarbeiteten Version der mySigen App 3.0. Die App zeigt, wie KI nahtlos integriert wird, um das gesamte Energiemanagement zu verbessern. Mit Funktionen wie visualisierten Energieflüssen in Echtzeit, einem integrierten KI-Assistenten und personalisierten Verbrauchsanalysen bietet es Nutzerinnen und Nutzern genauere Einblicke, eine intelligentere Kontrolle und die Möglichkeit, ihren Energieverbrauch zuverlässig zu optimieren.Die Philosophie von Sigenergy, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, wird auch bei dieser Veranstaltung betont. "Die klügsten Ideen kommen oft von den Menschen, die unsere Systeme tagtäglich nutzen - Installateure, Hausbesitzerinnen und -besitzer und Partner", so Xu. "Innovation beginnt mit Zuhören." Durch die unmittelbare Reaktion auf das Feedback der Nutzerinnen und Nutzer stellt Sigenergy sicher, dass sich seine Hard- und Software entsprechend den realen Anforderungen weiterentwickelt und dadurch nicht nur intelligenter, sondern auch einfacher zu installieren, zu betreiben und zu warten ist.Im Rahmen des Abends wurden auch die Menschen gefeiert, die hinter dem rasanten Aufstieg von Sigenergy stehen, und die erfolgreichsten Vertriebspartner und Installateure ausgezeichnet. Ihr Engagement und ihr Fachwissen haben entscheidend dazu beigetragen, dass die intelligenten Energielösungen von Sigenergy in immer mehr Haushalten und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sigenergy-bekraftigt-auf-der-intersolar-2025-sein-engagement-fur-ki-gesteuerte-nutzerzentrierte-intelligente-energie-302451832.htmlPressekontakt:mark.tong@sigenergy.com,saira.alam@sigenergy.comOriginal-Content von: Sigenergy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171946/6031242