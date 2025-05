Die Dividendensaison läuft auf Hochtouren und es hagelt Ausschüttungen an Anleger. Wer jetzt davon noch etwas haben will, der muss sich beeilen. Allein in dieser Woche gehen wieder eine Menge sehr spannender Aktien Ex-Dividende. Die Dividendensaison ist in vollem Gange und nicht nur in Deutschland, sondern von Unternehmen weltweit gibt es aktuell große Ausschüttungen. Wer etwas davon abhaben möchte, der muss die Papiere allerdings am richtigen Tag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...