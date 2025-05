© Foto: Taidgh Barron - picture alliance / ZUMAPRESS.com

Mal abgesehen von wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Ferrari, läuft es in der europäischen Luxusbranche alles andere als rund. Besonders auf dem chinesischen Markt hakt es. Probleme, über die Tapestry nur lächeln kann!Tapestry ist ein US-amerikanischer Mode- und Accessoirekonzern mit Sitz in New York City. Das Unternehmen entstand 2017 aus der Umbenennung von Coach Inc., nachdem man begonnen hatte, mehrere Marken unter einem Dach zu vereinen. Tapestry verfolgt seither eine Multi-Brand-Strategie im Premium- und erschwinglichen Luxussegment. Markenportfolio und Positionierung Coach: Die traditionsreiche Kernmarke mit Fokus auf Lederwaren, Taschen und Accessoires. Coach steht für modernen, …