Berlin (ots) -Zum "Tag der Kinderbetreuung" appelliert die Stiftung Kinder forschen mit 30 Netzwerkpartnern und Unterstützern an Bund und Länder, jetzt die Rahmenbedingungen für pädagogische Fachkräfte in Kitas zu verbessern - für mehr Zeit für Bildungsarbeit und nachhaltige Investitionen in Kita-Qualität.Am 12. Mai ist "Tag der Kinderbetreuung". Ein Tag, ausgerufen, um Kita-Fachkräften und Tageseltern für ihre Arbeit zu danken. Dankbarkeit und Wertschätzung sind wichtig, aber ebenso wichtig sind Taten! Sinkende Geburtenzahlen bieten insbesondere in östlichen Bundesländern und ländlichen Gegenden Bund und Ländern die Chance, jetzt für spürbare Entlastung bei pädagogischen Fachkräften zu sorgen und gleichzeitig in Kita-Qualität zu investieren. Damit Fachkräfte mehr Ressourcen für die individuelle Förderung von Kindern haben, Fortbildungsmöglichkeiten wahrnehmen können und pädagogische Fachkräfte im System bleiben."Nach Jahren der Krise in Kitas bietet der Geburtenrückgang jetzt in vielen Regionen die Chance, einen echten Unterschied in den Arbeitsbedingungen und der Qualität früher Bildung für tausende Beschäftigte und Kinder zu machen. Die neue Bundesregierung und die Länder müssen diese ergreifen und gemeinsame Wege für eine einheitliche und zukunftsfähige frühkindliche Bildung finden. Das wäre echte Wertschätzung für die Arbeit pädagogischer Fachkräfte", meint Dr. Tobias Ernst, Vorstand der Stiftung Kinder forschen.Unser klarer Appell lautet deshalb: Die freiwerdenden Ressourcen in Kitas für bessere Bildungsarbeit einsetzen sowie Erzieherinnen und Erziehern mehr Weiterbildungen ermöglichen!Forderungen an die Bundespolitik und die Länder:Geburtenrückgang als Chance für Kita-Qualität nutzen!Der demographische Wandel bietet eine Chance für echte Qualitätsverbesserungen in der Gestaltung frühkindlicher Bildung. In einigen Bundesländern wie Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen kann die Politik die Entwicklungen jetzt als demographische Rendite nutzen und in bessere Fachkraft-Kind-Schlüssel investieren, die sich an den wissenschaftlichen Empfehlungen orientieren. Anstatt Fachkräfte zu entlassen, sollten sie im System bleiben, gezielt weiterqualifiziert und für kleinere Gruppen oder zusätzliche Bildungsaufgaben eingesetzt werden, damit sie mehr Zeit für jedes Kind und eine wirksame individuelle Förderung im Kita-Alltag haben.Fachkräfte halten, qualifizieren und entlasten - für echte pädagogische Arbeit!Bund und Länder müssen zusammenarbeiten, um die Arbeitsbedingungen im ersten Bildungsort zu verbessern und den Beruf einer pädagogischen Fachkraft wieder attraktiv zu machen - etwa durch bessere Arbeitsbedingungen und eine bezahlte Ausbildung. Denn Kita-Qualität beginnt bei den Menschen, die sie täglich gestalten. Laut Bertelsmann Stiftung (2024) sinkt in 13 Bundesländern die Quote ausgebildeter Fachkräfte in Kita-Teams. Nur durch gute Ausbildung, den regelmäßigen Besuch von Fortbildungsangeboten und personelle Entlastung sichern wir die Qualität frühkindlicher Bildung.Der Erfolg der frühkindlichen Bildung steht und fällt mit den Ressourcen der Kita-Fachkräfte und ihrer Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung. Als einer der größten Fortbildungsanbieter in der frühen MINT-Bildung unterstützen wir, die Stiftung Kinder forschen und ihre Netzwerkpartner, pädagogische Fachkräfte dabei, Mädchen und Jungen qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. Gemeinsam appellieren wir, die Qualität in Kitas nachhaltig zu verbessern und dafür die demographischen Entwicklungen als Chance zu nutzen!Lesen Sie hier (https://www.stiftung-kinder-forschen.de/fileadmin/Redaktion/4_Ueber_Uns/Positionen/Appell-zum-Tag-der-Kinderbetreuung.pdf) den vollständigen Appell.Unterzeichner:Bildungsregion Südniedersachsen | SüdniedersachsenStiftung (https://bildungsregion-suedniedersachsen.de/)Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie (https://www.bonn.de/)Erlebniszentrum Naturgewalten Sylt gGmbH (https://naturgewalten-sylt.de/)Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem, Karlsruhe (https://www.efs-bethlehem.de/)Forschungszentrum Jülich GmbH (https://www.fz-juelich.de/de)Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt (FTU) (https://www.fortbildung.kit.edu/)FRÖBEL e.V. (https://www.froebel-gruppe.de/)Handwerkskammer Dresden (https://www.hwk-dresden.de/)Handwerkskammer zu Leipzig (https://www.hwk-leipzig.de/btz)Hochschule Rhein-Waal, Netzwerkpartner Kinder forschen Kreis Kleve (https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/hochschule/einrichtungen/netzwerk-kinder-forschen-kreis-kleve)Industrie- und Handelskammer Chemnitz (https://www.ihk.de/chemnitz/)Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein Main Neckar (https://www.ihk.de/darmstadt/)Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth (https://www.ihk.de/bayreuth/)Industrie- und Handelskammer Magdeburg (https://www.ihk.de/magdeburg/)JUS*Jugend- und Sozialwerk gemeinnützige GmbH (https://www.jugendundsozialwerk.de/)Kinder forschen mit dem Schülerforschungszentrum in Ludwigshafen (https://sfz-luvo.de/)Kinder forschen Münster (https://www.uni-muenster.de/StiftungKinderForschen/)Kinder forschen Schleswig-Holstein Ost e.V. (https://www.kinder-forschen-sho.de/)Kreis Gütersloh / Bildungsbüro (https://www.kreis-guetersloh.de/)Kreisvolkshochschule Helmstedt (https://www.kvhs-helmstedt.de/)Landeshauptstadt München, Geschäftsbereich KITA - Städtischer Träger (https://www.muenchen.de/)Landkreis Gifhorn - Butting Akademie gGmbH (https://www.butting-akademie.de/de/)Landratsamt Augsburg - Amt für Jugend und Familie (https://www.landkreis-augsburg.de/)Netzwerk Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) (https://kita-halle.de/)Pädagogische Hochschule Weingarten (https://www.ph-weingarten.de/de)pme Familienservice gGmbH (https://www.familienservice.de/)Regionales Bildungsnetzwerk Kreis Steinfurt (https://www.kreis-steinfurt.de/kv_steinfurt/Themen%20&%20Projekte/Regionales%20Bildungsnetzwerk/)Stadt Heidenheim (https://www.heidenheim.de/startseite)Stiftung Evangelische Jugendhilfe Magdeburg (https://www.stejh.de/)Stiftung Kinder forschen (https://www.stiftung-kinder-forschen.de)Stiftung Wissen der Sparkasse KölnBonn (https://stiftung-wissen-koelnbonn.de/)Pressekontakt:Stiftung Kinder forschenBoris DemrovskiPressesprecherRungestr. 1810179 BerlinTel 030 23 59 40 -207presse@stiftung-kinder-forschen.dewww.stiftung-kinder-forschen.deOriginal-Content von: Stiftung Kinder forschen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126571/6031252